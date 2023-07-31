Эксклюзив 31 июля 2023, 23:04 Стеклянные бусы в обмен на уран. Франция постарается снова насадить Нигеру свою демократию Блогер «Голос Мордора»: у 80% населения Нигера не было доступа к электроэнергии РИА «Новости»

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Франция решила вернуть себе уран и золото из Нигера, которых лишилась по решению новых властей африканской страны. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для Telegram-канала «360» заметил, что для этого французы пойдут на все, прикрывшись демократическими лозунгами.

Далее — его прямая речь.

Раньше в Нигере была демократия. Эта демократия очень сильно нравилась Западу, особенно Франции. Да и как не нравиться, когда Франция спокойно пользовала все немалые природные богатства Нигера ровно так же, как и пару сотен лет назад — за все те же стеклянные бусы.

Запад настолько сильно любил демократию Нигера, что порой даже посылал туда объедки со своего стола — для поддержки этой самой демократией. Поедят немножко голодные нигерийцы гуманитарной помощи — и снова будут довольны своей демократией. Не так, как Запад, конечно, но и не настолько, чтобы устраивать революции и всякие беспорядки.

Демократическая власть Нигера была не чем иным, как обычная колониальная администрация. И то, что ее набрали из местных, а не из приезжих белых сахибов, ничего принципиально не меняло.

Ну, разве что обходилась дешевле, потому что местный демократический вождь довольствовался меньшим, чем типичный белый генерал-губернатор времен расцвета колониализма.

Нигерская демократия вызывала во Франции самый настоящий восторг. Как известно, большую часть электроэнергии во Франции вырабатывают атомные электростанции, а африканская страна снабжала французов полновесной третью необходимого урана. Еще раз — треть Франции по факту питалась энергией из Нигера.

А теперь внимательно: при этом в самом Нигере доступа к электроэнергии лишено 80% населения — подавляющая часть. Иметь электричество, которым Нигер обеспечивает треть Франции, в самой стране является фактически привилегией. При наличии не только урана, но и золота, а также и многих других ценных ископаемых.

В Нигере была демократия, но при этом не было электричества. И Запад это вполне устраивало! Зачем этим нигерийцам электроэнергия? Она нужна белым французам, а нигерийцы проживут и так, ничего с ними не случится.

А то, что в стране много населения элементарно недоедает, можно списать на Россию — мол, она, нехорошая, перекрыла экспорт зерна из Украины, которая кормила всю Африку.

Сейчас французы очень сильно хотят вернуть в Нигер демократию, а во Францию — уран и золото из Нигера, о приостановке экспорта которых заявили новые военные власти страны.

Хотят вернуть настолько, что уже подстрекают своих еще оставшихся в Африке марионеток на военную интервенцию в страну. А сами угрожают нанесением авиаударов по столице страны.

Разумеется, во имя демократии. И практически бесплатного урана для трети своей энергетики. Который, восторгаясь нигерийской демократией, они там выменивали на взятки демократическому вождю и стеклянные бусы.