Эксклюзив 16 июля 2023, 13:24 Ставка на темную лошадку. Зачем Усик решил баллотироваться в президенты Украины Писатель Беседин: решивший стать президентом Украины боксер Усик лишь исполняет роль РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинский боксер-тяжеловес Александр Усик объявил о намерении стать президентом страны. Спортсмен, отличавшийся относительно нейтральной позицией в отношении России, резко изменил ее после начала спецоперации. Почему он решил баллотироваться на должность главы государства, кто и зачем сделал на него ставку — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Александр Усик, легендарный боксер, собрался баллотироваться в президенты Украины. Об этом он сообщил на днях — и новость заслуживает некоторого внимания.

Усик наш — в смысле крымский. Он из Симферополя, это рядом с моим родным Севастополем, хотя известно, что город-герой Севастополь — это своя цивилизация, к которой Крыму еще стремиться. Так вот, я лично знаю тех, кто хорошо знает самого Усика. Он парень упертый и парень толковый.

Более того, до недавнего времени — до СВО — он был одним из тех публичных людей, которые старались занимать относительно адекватную позицию. Маркер такой адекватности? Очень просто: Усик получал тонны хейта и от одних, и от других. По обе стороны баррикад, так сказать, не был своим. Он балансировал, старался сохранять здравый смысл.

После начала СВО все изменилось. Усик занял однозначную позицию. Это неудивительно на самом деле. Хуже то, что Александр отметился дикими заявлениями — такого ранее он себя не позволял. Однако времена диктуют свое. Или ты в политике, или ты нигде.

РИА «Новости»

Так что поход в президенты ожидаем. Все на Украине давно уже превращено в политику. И ее главными акторами становятся люди публичные. Как очень точно заметил [писатель и политик Эдуард] Лимонов: в мире, похожем на дисциплинарный санаторий, героями являются селебрити. И если уж [Виталий] Кличко смог стать и остается мэром Киева, то Усик на его фоне вполне себе президент. Он хотя бы умеет говорить и способен думать.

Расчет тех, кто запускает эту лошадку на президентские скачки, очевиден. Усик, как я уже сказал, из Крыма — следовательно, будет отвечать за определенную часть электората. Он православный, он говорит на русском. Туда же к нему подтянут, полагаю, и еще одного коника — Алексея Арестовича*, который сегодня тоже работает на ниве не до конца русофобской Украины.

Если так, то смогут ли две породистых лошадки ужиться вместе и бежать в одной упряжке? Не уверен, но, по факту, у них априори нет иных вариантов. Как говорится, кто их мнение спрашивать станет? Эта партия разыгрывается не ими и тем более не для них. Они просто актеры, которые должны будут сыграть свою роль. От того, насколько успешно Усик и Арестович* с этим справятся, зависит их будущая судьба. Но пока главным боссом видится все-таки Зеленский.

РИА «Новости»

Возможны ли форс-мажоры для Зе? В свое время [экс-президент Украины Петр] Порошенко тоже шел на второй срок. Зеленский, подготовленный заранее, выполнял роль сугубо технического кандидата. Однако в последний момент американцы все переиграли — и в Черном море на миноносце «Дональд Кук» было объявлено, что президентом станет Зеленский.

Повторится ли в ближайшем будущем нечто подобное? Предпосылок для того куда меньше, чем раньше. Идет конфликт. Зеленского вряд ли ликвидируют. Он, конечно, может слишком уж увлечься агрессивной критикой в адрес феодалов из США, но актер — человек обучаемый. Поэтому коня на военной переправе вряд ли поменяют.

А вот Усиком на выборах прощупают определенную часть электората на Украине. В другие времена его вполне могли бы сделать президентом. Правда, ключевое слово — в «другие». Сейчас же Украине мириться с вот этим.

* Алексей Арестович включен в России в список террористов и экстремистов.