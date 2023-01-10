Мир 10 января 2023, 01:05 Польша замахнулась на военное лидерство в Европе. Это стремление может ее погубить Политолог Светов: нельзя исключать столкновения с Польшей из-за ее планов увеличить армию

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика намерена создать самую мощную армию в Европе. Власти запланировали нарастить численность вооруженных сил до 300 тысяч человек. В ближайшее время на востоке страны создадут новую дивизию, рассказали в министерстве. «360» выяснил, для чего польским властям понадобилось наращивать военный потенциал и чего в связи с этим ожидать России.

По словам главы Минобороны Польши, армия республики еще никогда не была настолько сильна, как сейчас. Блащак напомнил, что страна получила западное вооружение, включая ракетные комплексы Patriot, турецкие беспилотники Bayraktar, танки Abrams и K2 Black Panther, а также американские РСЗО HIMARS, вертолеты и самолеты.

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В министерстве обороны рассказали, что уже приступили к созданию Первой дивизии пехоты легионов. Она будет базироваться на востоке Польши, сообщил ТАСС.

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«Уже выдано распоряжение о формировании первых частей. Процесс будет идти динамично», — подчеркнул Мариуш Блащак.

По словам главы польского Минобороны, части получат современное вооружение, среди которого американские и южнокорейские танки. Первая дивизия пехоты легионов расположится преимущественно на территории Подляского воеводства, уточнил Блащак. Политологи сочли планы Польши намерением республики стать военной опорой США в Европе.

РИА «Новости»

Стать опорой американцев

В намерении польского руководства нет ничего удивительного, рассказал «360» политолог и журналист Юрий Светов. Он добавил, что Польша поставила перед собой цель — создать самую сильную армию в Европе, обогнав по этому показателю Турцию.

«Они активно этим занимаются, приобретают новое оружие и танки, причем отправив на Украину старые, они приобрели в Соединенных Штатах Америки два типа танков Abrams и купили очень много танков в Южной Корее. Они объявили, что сейчас будет программа переподготовки всех военнообязанных и гражданских, поэтому в создании этой дивизии ничего удивительного нет. Они хотят стать военной опорой Соединенных Штатов в Европе, чтобы все зависело от них», — заявил специалист.

Он напомнил, что власти США уже занялись сменой опоры — Польша занимает место Германии, которую всячески прижимают и ослабляют. Польские власти потребовали от ФРГ репараций, а помощи в этом вопросе запросили у Штатов и ООН.

«Если Польша будет себе также вести, как сейчас ведет, неизбежно ее столкновение с Российской Федерацией. Польша не идет на поводу США, она в своей истории постоянно хотела доминировать в Европе, и когда-то в ее истории это было. При этом они все время искали того союзника, оперевшись на которого они могут решить свои задачи. Главным соперником они уже более 500 лет считают Россию», — констатировал Светов.

РИА «Новости»

Свести счеты с Россией и Германией

Собеседник «360» напомнил, что в разное время поляки пытались по-разному достичь успеха. Сначала они участвовали в смуте на Руси, но это время завершилось. Потом они сделали ставку на шведов и Наполеона, но эти попытки тоже не привели ни к чему хорошему. Затем они пытались сотрудничать с Англией и Францией, но те предали их перед Второй мировой войной.

«Потом [Польша] дружила с Советским Союзом, считая это для себя унизительным, а когда закончилось советское время, они нашли себе НАТО и Соединенные штаты», — отметил Светов.

Так исторически сложилось, что в США очень много поляков. Многие представители диаспоры обладают большим политическим весом — как, например, Збигнев Бжезинский.

«Польша думает, что для нее наступило время реванша, вот у нее два врага — Германия и Россия. Она думает, что с Германией она расправится мирным путем при поддержке американцев, а с Россией — военным путем», — предположил политолог.

Не дать Польше места для маневра

Сейчас польское руководство на полном серьезе рассчитывает, что в скором времени ей придется вводить свои войска в западные регионы Украины, добавил Юрий Светов. Он напомнил, что это достаточно серьезный проект для Польши, потому что республика давно хочет вернуть себе утраченные территории.

России в этой ситуации нужно быстрее вести боевые действия, отметил собеседник «360». Он напомнил, что бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес предрекал нападение Украины на Крым. Власти страны рассчитывают на помощь Запада, поэтому ВС РФ должны показать, что такие планы заведомо несбыточны.

«До тех пор, пока мы не действуем решительно, показывая, за кем будет победа, будут такие игры. Не хотелось бы, чтобы пришлось сталкиваться еще с Польшей, но исключать этого нельзя», — резюмировал Светов.

РИА «Новости»

Расширить границы СВО из-за действий Польши

Из-за возрастающей угрозы с польской стороны в Госдуме стали появляться предложения о введении дополнительной мобилизации, рассказал «360» специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов. Он уточнил, что это может укрепить обороноспособность государства для отстаивания государственных интересов.

«Я как эксперт считаю, что, вполне вероятно, нам будет нужно проводить СВО далеко за Киев — возможно, уже и учитывая польские настроения, потому что оставлять под боком врагов, я думаю, не стоит», — отметил эксперт.

По его словам, прогнозировать развитие событий сложно. В случае ввода польских войск на территорию западной Украины республика неизбежно вступит в прямую конфронтацию с интересами России.

«Видимо, Польша получила определенный карт-бланш — просто так поляки сейчас не полезли бы усиливаться. Видимо, они получили какое-то разрешение от своего старшего патрона — Вашингтона <…> Я думаю, что вот эту часть Европы, опять же — мое мнение, Америка готовит на заклание для России», — заявил Михайлов.

Специалист добавил, что российские военные обязательно справятся с поставленной задачей и уничтожат бойцов ВСУ, но после может настать момент, когда придется денацифицировать и демилитаризировать Польшу и страны Прибалтики.

«С этих территорий можно ожидать угрозы в том числе, естественно, в сторону Белоруссии», — напомнил собеседник «360».

РИА «Новости»

Польша получит ответ от России

Неслучайно Россия и Белоруссия выстраивают такие плотные контакты, подчеркнул Евгений Михайлов. Сотрудничество развивается в том числе и на фоне потенциальной угрозы со стороны Польши. Республика граничит с Белоруссией, поэтому сейчас там так много российских подразделений.

«Мы усиливаем Белоруссию новейшими системами ПВО. Это все подготовка, естественно, к противостоянию с Польшей в случае ее агрессии, потому что найти повод напасть на Россию всегда можно. Этого может и не произойти — как потом окажется, может быть, они будут просто держать серьезную военную группировку с помощью западного патрона для того, чтобы постоянно держать в напряжении Российскую Федерацию», — предположил Михайлов.

По словам специалиста, если Польша и дальше будет провоцировать Россию, она получит ответ. Сейчас поляки вряд ли рискнут совершить нападение. Они будут выжидать и смотреть, как будут развиваться события на Украине. Евгений Михайлов добавил, что РФ следует продолжать укреплять собственную армию и готовиться к развитию событий по любому сценарию.

Журналисты немецкой газеты Die Welt сообщили, что власти Польши намерены добиться ослабления России. Для этого они будут просить Запад сделать все для продолжения поддержки Украины.