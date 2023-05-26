Эксклюзив 26 мая 2023, 00:59 Старый друг лучше новых двух. Запад забил тревогу из-за нежелания страны враждовать с Россией «Голос Мордора»: Запад уличил Грузию в «плохой демократии» из-за нежелания враждовать с РФ РИА «Новости»

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В США заявили об ухудшении ситуации с демократией в Грузии. Причина заключается в нынешнем курсе грузинской власти, которая понимает, что с Россией нужно соседствовать нормально. Так лучше в первую очередь для самой Грузии. Об этом автор Telegram-канала «Голос Мордора» рассказал Telegram-каналу «360».

Далее — прямая речь.

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Неприятный Западу курс Грузии

В Грузии очень ухудшается ситуация с демократией. Тревогу бьет организация «Дом свободы», которая составляет ежегодные рейтинги по странам, на предмет соответствия их демократическим нормам. И Грузия в этом рейтинге очень заметно просела.

Вот беда с демократией в Грузии. И ведь вроде бы ничего вообще не изменилось — парламент выбран народом, победившая партия абсолютно честно и законно возглавляет страну и пользуется поддержкой населения, но вот нет — с демократией, ребята, в Грузии проблемы. И причина этих проблем, как вы уже наверное догадались — Россия. Вернее, даже не она, а нынешний курс грузинской власти, которая вовсе даже не хочет с Россией дружить, но понимает, что нужно быть просто нормальными соседями, потому что так лучше, в первую очередь, для самой Грузии.

И именно поэтому Грузия не вводит против России санкции и сейчас восстановлено даже авиасообщение между странами.

Pxhere

Но ситуацию с демократией в Грузии можно легко и быстро улучшить. Надо просто снова начать ссориться с Россией, а в идеале, открыть некий «второй фронт», чего от Грузии требует Украина и некоторые западные страны. И об этом открыто рассказал премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, добавив при этом, что в Грузии было уже достаточно войн и с нее хватит.

Запад открывается Грузии по-новому

Научена Грузия горьким опытом. И возможно, что скоро начнет понимать еще больше, например, кто же для нее является другом, а кто врагом. Потому что-то же авиасообщение между Россией и Грузией вызвало на Западе целую бурю негодования и против Грузии уже обещали ввести санкции. Только за то, что страна хочет жить спокойно и в мире со своими соседями.

Кто знает, может быть пройдет еще несколько лет и народ Грузии осознает, что тот путь, которым он шел все годы после распада Советского Союза, принес ему только горе, нищету, боль и слезы. И виновата в этом вовсе не Россия, с которой Грузия была вместе на протяжении веков, которая сначала спасла Грузию от агрессивных соседей, а потом помогала ей развиваться, строила заводы, школы, больницы и дороги. И которую новые «друзья» Грузии с Запада сделали врагом, применяя свои обычные методы, главный из которых — ложь.

Но теперь и сам Запад открывается Грузии по-новому. Он делает все, чтобы народ Грузии понял, что Западу плевать на его процветание, а сама Грузия интересна Западу только как еще один плацдарм против России. И еще один склад пушечного мяса. Но грузины оказались умнее украинцев и точно не собираются воевать с Россией «до последнего грузина».