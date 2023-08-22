Мир 22 августа 2023, 13:55 Старый друг лучше новых двух. Зеленский не смог договориться с Сербией Политолог Маркелов: Зеленский пытался склонить лидера Сербии на свою сторону Пресс-служба президента Украины

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Встреча президентов Сербии и Украины, на которой так настаивала украинская сторона, состоялась. Хотя лидеры стран общались не публично, уже понятно, что разговор не принес заметных результатов. Впрочем, самим украинцам изначально нечего было предложить сербам — только передать уже известные посулы ЕС за предательство России.

Встреча в Афинах

Президент Сербии Александр Вучич согласился на просьбу президента Украины Владимира Зеленского о встрече. Лидеры двух стран пообщались 22 августа в Афинах во время проходящего там международного форума. Разговор шел за закрытыми дверями.

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Сербский лидер обсудил с Зеленским важные вопросы, которые касались их стран и всего мира. Вучич подчеркнул, что уважает территориальную целостность Украины и напомнил, что ясно и недвусмысленно говорил об этом с начала конфликта, сообщило РИА «Новости».

Украинский президент скупо написал в своих соцсетях, что разговор шел «о будущем народов в общем европейском доме», в также об уважении к уставу ООН и нерушимости границ. Кроме того, они обсудили развитие отношений между Украиной и Сербией.

Сербия — помеха в единстве ЕС

Политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «МаркеловГрупп» Сергей Маркелов напомнил «360», что президент Сербии Александр Вучич, как и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — дерзкие политики, которые идут поперек решений Евросоюза.

Коллективного давления ЕС, судя по всему, маловато. Потому что Вучич, в силу дружбы с Россией, определенных экономических и других аспектов, все-таки играет в свою игру. По крайней мере, пока, на сегодняшнее утро, контакты с Россией ему важны. Сергей Маркелов

Политолог предположил, что после очередных переговоров с Владимиром Зеленским руководство Евросоюза предложило ему лично пообщаться с сербским лидером и попытаться склонить его к отказу от контактов с Россией.

«Возможно, Зеленский будет использовать спекулятивное давление: пообещает какие-то льготы от ЕС, услуги посредника и так далее. Словом, идет обычный политический процесс увеличения количества стран, поддерживающих ту или другую сторону конфликта», — сказал Маркелов.

По его словам, Сербия мешает единству Евросоюза в поддержке Украины. Кроме того, если сербы открестятся от России, Украина получит их выход к морю, что очень важно в свете морской блокады для поисков новых путей для сухогрузов с зерном.

Закрытые двери не спасут от гласности

Маркелов отметил, что хотя встреча лидеров Сербии и Украины проходит за закрытыми дверями, большая часть их переговоров все равно станет достоянием общественности. Вучичу нет смысла что-то скрывать.

В мире все прозрачно и поэтому договориться, ударить по рукам с Зеленским и при этом сказать России и миру, что этого не было, не получится. Не «сольет» официальная пресс-служба Вучича, так это сделают разведка или военные. Сергей Маркелов

Политолог добавил, что любые теневые договоренности также можно будет заметить и по делам: появятся какие-то новые экономические договоры между Вучичем и Зеленским, начнут передвижения танкеры с зерном, военная техника.

«Украина не сможет предложить что-то такое, от чего Сербия не сможет отказаться. Совершенно очевидно, что напрямую и без дополнительных внешних ресурсов украинской стороне предложить абсолютно нечего. А вот ресурсы „старших братьев“, стоящих за спиной у Зеленского, он готов продавать», — сказал Маркелов.