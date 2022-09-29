В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря | 360°

Мир 29 сентября 2022, 14:32 Поделиться Telegram

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Viber «Нет угроз, которые были раньше». Азовское море станет внутренним морем России Профессор Межевич: Азовскому морю как внутреннему проще обеспечить безопасность Flickr.com/Pal Sol

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В Крыму заявили об изменении статуса Азовского моря. Оно станет внутренним, когда по итогам референдумов ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области войдут в состав России. Это обеспечит большую безопасность акватории, а также создаст дополнительные места отдыха.

Изменение статуса Азовского моря

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После расширения российских границ Азовское море может стать исключительно внутренним. Об этом РИА «Новости» заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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«Азовское море становится нашим внутренним. Это серьезное стратегическое решение для России. Это и безопасность, и торговые пути, и курортная сфера, и рыбное хозяйство», — подчеркнул Константинов.

Мариупольский порт при этом вернет статус важного грузового пункта. Это позволит улучшить транспортировку по морю и реализовать множество проектов, добавил политик.

«Грузовое сообщение тоже должно восстановиться в полной мере. Уверен, что можно будет реализовать много различных программ», — отметил Константинов.

Flickr.com/eutrophication&hypoxia

Повышение безопасности Азовского моря

С физико-географической точки зрения Черное море — некий залив Средиземного моря, а Азовское — залив Черного. Об этом в разговоре с «360» напомнил доктор экономических наук, профессор, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«И если Черное море замкнуто, оно контролируемо в совокупности целым рядом государств. Причем на южном побережье доминирует Турция, а на северном абсолютно доминирует Россия, как бы это кому-то ни не нравилось. Азовское море еще сложнее. <…> Оно достаточно давно было конфликтным — между Россией и Украиной», — пояснил он.

Когда Александр Ткачев был губернатором Краснодарского края, предпринимали попытку скорректировать территориальные разграничения в Азовском море. Но это вызвало «феноменальную истерику» в Киеве. И российская инициатива в тот момент сошла на нет, рассказал собеседник «360».

«Сегодня ситуация иная: все море наше. Соответственно, оно имеет такой же внутренний статус, как озеро Байкал. <…> Мы сделали гигантский шаг к повышению собственной безопасности. <…> Очень легко обеспечить безопасность тех морей, которые замкнуты. У нас Азовское море такое: бутылка с узким горлом», — подчеркнул Межевич.

Детский отдых и морские ресурсы

Украинский экономист и политолог Александр Дудчак заявил, что от статуса внутреннего моря России будут одни плюсы. До этого позиция Азовского моря осложнялось поведением Украины, которая вела себя как враждебное государство.

«Была даже угроза размещения военных баз на берегу. <…> И прочие неудобства, когда рядом с тобой сумасшедший сосед. <…> Сейчас это внутреннее море, все побережье принадлежит России — а это замечательные рекреационные ресурсы, для детского отдыха удобный регион, морские ресурсы очень ценные. Теперь это море стало спокойным. Нет угроз, которые были раньше», — отметил Дудчак.

Flickr.com/Anton Vakulenko

Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Референдумы о воссоединении с Россией прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за выступили 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

Президент Владимир Путин на минувшей неделе заявил, что Москва поддержит решение, которое примут жители Донбасса и освобожденных территорий. В пятницу, 30 сентября, в Кремле состоится церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых регионов.

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