Мир 08 декабря 2023, 19:39 Крысиные тропы Зеленского. Станет ли Аргентина местом для переговоров России и Украины? Политолог Самонкин: Зеленскому пора выпасть из дури и начать диалог с Россией Global Look Press

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Президент Украины Владимир Зеленский пообещал приехать в Аргентину на инаугурацию нового президента, одиозного либертарианца Хавьера Милея. Хотя от такой политической пары не ждешь ничего, кроме парного конферанса, толк из этой затеи может и выйти. Как и почему, разбирался «360».

Хотя после фразы «Зеленский поедет в Аргентину» хочется пошутить, что там главарю киевского режима самое место, мог бы и не возвращаться, сам Хавьер Милей предложил Буэнос-Айрес в качестве площадки для саммита по кризису на Украине. Об этом сообщил местный портал Todo Noticias.

Церемония инаугурации должна пройти 10 декабря, на нее пригласили и Россию: в МИД заявили РИА «Новости», что отправят в Аргентину представителя, но не уточнили, кого именно.

Эксперт и участник Изборского клуба, председатель коллегии АНО «Центр исследований и развития евразийства» Юрий Самонкин согласился в разговоре с «360», что на инаугурации действительно может состояться некий контакт между Киевом и Москвой.

«Можно проводить какие-либо отдельные двусторонние встречи, даже целый комплекс переговоров. Есть такая интересная дипломатическая привычка: в рамках неких встреч, помимо глав государств, могут встречаться профильные министры, главы ведомств, заместители, помощники. Несмотря на противоречивые события, несмотря на конец года, мировое сообщество ждет каких-то адекватных, конструктивных разговоров», — заверил эксперт.

Избранный президент Аргентины Хавьер Милей — потенциальный инициатор диалога России и Украины? / Luciano Gonzalez Torres / XinHua / Global Look Press

Западная цивилизация, по словам Самонкина, порядком устала от украинской проблемы: вихря сообщений в СМИ, постоянной накачки Киева оружием. При смещении фокуса внимания на другие кризисы — экономический, миграционный, а теперь еще палестино-израильский — тревожность и утомленность только растут.

Я считаю, что это четкий сигнал Зеленскому: пора, наконец, перестать впадать в дурь, заниматься запретом переговоров с Российской Федерацией и сделать какие-то шаги к урегулированию.

Самонкин напомнил, что в самом начале СВО, когда начались переговоры российской и украинской делегаций в Стамбуле, Киев только формально решился прервать диалог. Ходят слухи, которые подтверждали в партии Зеленского, что прекратить общение с Россией украинцев убедил на тот момент премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Так англичане сорвали план урегулирования.

«Конечно, на инаугурации в Аргентине попытаются свести заинтересованные стороны, чтобы они поговорили. Но коллеги не учитывают тот факт, что, во-первых, мир уже движется к многополярному вектору, а во-вторых, Россия никогда не отказывалась от переговоров. Зеленский внес через Верховную раду законодательный запрет на прямые переговоры. Если запрет снимут, переговоры могут и начаться», — заявил эксперт.

Но что будет, если Зеленский и в этот раз, на довольно доброжелательной площадке (вспомним, как Хавьер Милей потрясал украинским флагом в аргентинском конгрессе) решит воротить нос от возможности поговорить? Если ситуация продолжит ухудшаться, Украина просто исчезнет с карты мира.

«Западные области будут поделены между западными странами — например, интегрируются в Польшу, а остальные регионы, где простые жители Украины, возьмут опыт референдума 2022 года и войдут в состав России», — заключил Самонкин.