Эксклюзив 21 марта 2023, 13:46 Стало известно, зачем японский премьер приехал на Украину Политолог Гуреев: премьер Японии Кисида прибыл на Украину под влиянием США РИА «Новости»

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Премьер Японии Фумио Кисида впервые с начала спецоперации решил посетить Киев. Политолог Данила Гуреев пояснил «360», что Япония решила продемонстрировать Украине свою поддержку — которую реально, кстати, не оказывает, — вслед за США.

Эксперт напомнил, что после Второй мировой войны Япония фактически перестала быть суверенным государством. Ее не постигла судьба Германии, она не была разделена, но все равно «потеряла всю свою субъектность». На ее территории появилось немало американских военных баз, которые остаются там по сей день.

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«Японию с военной и политической точек зрения практически полностью контролирует американское правительство. Ей были даны широкие экономические права, но военно-политически она не суверенна. Это флюгер, который движется туда, куда дует ветер, куда скажет американское руководство», — подчеркнул Гуреев.

Он отметил: с военной точки зрения Япония никак не помогает Украине, но при этом удивительно, что Кисида не приехал туда раньше.

«Такие поездки — традиция, необходимая западным политикам с целью попиариться: посмотрите, я вместе с цивилизованным миром, я как все, я тоже поддерживаю Украину. Хотя <…> по большей части визиты дают европейские государства, а не азиатские, в этом вопросе Япония действует так, как говорят американские хозяева», — подытожил политолог.