США зашли слишком далеко в давлении на Россию. Теперь их очередь отступить и предложить компромисс | 360°

Эксклюзив 31 октября 2022, 12:52 США зашли слишком далеко в давлении на Россию. Теперь их очередь отступить и предложить компромисс Публицист Новоселов: настала очередь США отступить и предложить компромисс Джон Кеннеди на совещании с командующим ВВС США

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Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, как 60 лет назад, 27 октября 1962 года, наступила кульминация одного из самых опасных кризисов в истории человечества. В тот день Объединенный комитет начальников штабов Вооруженных сил США порекомендовал президенту Джону Кеннеди нанести военный удар по советским ракетам, размещенным на Кубе.

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Далее — прямая речь.

Карибский кризис начался за пару недель до того, как советское правительство приняло решение разместить ядерные ракеты на Кубе, где у власти находилось дружественное СССР правительство, имевшее большой зуб против Соединенных Штатов. Политбюро ЦК КПСС приняло это решение в качестве ответной меры на размещение в Турции американских ядерных ракет, способных достичь центральной части Советского Союза.

В последующие недели США выставляли многочисленные требования и ультиматумы, и обе стороны активно готовились к реальной ядерной войне. Советские и американские вооруженные силы были приведены в боевую готовность, и в этот период произошел ряд опасных инцидентов, в том числе уничтожение самолета-разведчика U2 над Кубой и инцидент с подводной лодкой K-19.

Шестьдесят лет назад советская подводная лодка К-19 была перехвачена эсминцами из группы поддержки американского авианосца «Рэндольф». Американцы не знали, что советская подлодка вооружена ядерными торпедами и начали использовать маломощные глубинные заряды, чтобы принудить ее к всплытию.

У советских офицеров не было связи с центром, и им пришлось самостоятельно принимать решение об использовании имевшегося вооружения для ответного удара. Двое из трех старших офицеров проголосовали за использование ядерных торпед для уничтожения американской авианосной группы. И только решительный протест третьего офицера, Василия Архипова, спас мир от начала ядерной войны.

Архипов взял на себя полную ответственность за последствия и отдал приказ о всплытии. Затем подводная лодка направила по открытой радиосвязи предупреждение о том, что она несет на борту ядерное оружие. Американские корабли немедленно отступили, не вступая в бой.

К-19 — атомная подводная лодка проекта 658 с баллистическими ядерными ракетами, первый советский атомный ракетоносец. / Викимедиа

Этот инцидент был одним из самых опасных моментов холодной войны, однако ее кульминация произошла в тот же день, когда президенту Кеннеди пришлось принимать решение относительно рекомендации своего Генштаба. Американский лидер принял правильное решение, иначе нас могло бы и не быть здесь, чтобы вспомнить эту историю.

Хотя первые выстрелы уже прозвучали, президент Соединенных Штатов сумел переступить через свою гордость и вступил в переговоры с Москвой. Совместно с советским руководителем Никитой Сергеевичем Хрущевым ему удалось найти выход из почти тупиковой ситуации и избежать практически неминуемого апокалипсиса.

Хотя американцы представляют предложение Кеннеди ультиматумом, на самом деле оно им не было: Кеннеди пошел на серьезные уступки, в том числе на вывод из Турции американских ракет, которые стали первопричиной этого кризиса.

Никита Хрущев и Джон Кеннеди / Викимедиа

Следующим летом, всего за несколько месяцев до его убийства, Кеннеди рассказал об одном из самых важных уроков, извлеченных им из Карибского кризиса: «Прежде всего, защищая свои жизненные интересы, ядерные державы должны избегать конфронтаций, в которых противник вынужден выбирать между унизительными уступками и началом ядерной войны».

Прошло шестьдесят лет, мир сильно изменился, и мы снова стоим на грани ядерного конфликта. Можно только надеяться, что администрация США вспомнит слова одного из величайших президентов своей стороны и прекратит подталкивать Россию к этому выбору.

Вашингтон зашел слишком далеко в своем давлении на Москву, теперь пришла их очередь отступить и предложить настоящий компромисс. Тем более что нынешний кризис не связан с жизненными интересами американской стороны, не представляет для них прямой угрозы и вызван действиями самих США на противоположной стороне земного шара. Для России ситуация обстоит с точностью до наоборот.

Джон Кеннеди с женой Жаклин Кеннеди в лимузине за несколько минут до обстрела, 22 ноября 1963 года / Викимедиа

Не все были довольны компромиссом, которого удалось достичь Кеннеди и Хрущеву, их обоих критиковали за проявление слабости перед противником. Джон Кеннеди был убит менее чем через 13 месяцев после того, как принял судьбоносное решение, спасшее мир.

Спустя 11 месяцев после смерти американского президента Хрущева сместили с поста и отправили в почетную отставку. Однако, если бы не достигнутый ими компромисс, сегодня никого из нас могло бы не быть в живых.

На прошлой неделе президент Владимир Путин заявил, что Россия не применит ядерное оружие первой, она не считает Запад врагом и уважает право стран Запада жить так, как они хотят. Хотя послание главы государства было адресовано внутренней аудитории, оно очевидно содержало в себе предложение мира и сожаление о том, что действия российских противников привели к такой тяжелой ситуации.

К сожалению, ответ президента США Джо Байдена не вызывает оптимизма. На заявление Путина он ответил словами: «Если у него нет таких намерений, зачем он об этом говорит?» Трудно представить, чтобы Кеннеди позволил себе такие высказывания в адрес советского лидера в разгар кризиса.

Конечно, Байден далеко не Кеннеди. Мы можем только надеяться, что в его окружении еще остались люди с крупицами здравого смысла, которые не позволят действующему президенту Соединенных Штатов Америки вернуть нас в опасную точку, которую мы успешно миновали 60 лет назад.