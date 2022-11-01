Противостояние Китая и США: во что выльется размещение американских самолетов в Австралии | 360°

Мир 01 ноября 2022, 22:53 США запланировали разместить бомбардировщики B-52 в Австралии. Китай воспримет этот шаг как угрозу Эксперт Коротченко: США готовятся к войне с КНР, размещая бомбардировщики в Австралии РИА "Новости"

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Власти США запланировали перебросить на авиабазу в северной Австралии до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие. Их могут отправить на удаленную базу Королевских ВВС Австралии в Тиндале. Станет ли такой шаг толчком к новому кризису и как ответит Китай — в материале «360».

США подали сигнал Китаю

Во время того, как китайско-американские отношения переживают не лучшие времена, власти США решили разместить до шести бомбардировщиков В-52 в северной Австралии, сообщили источники агентства Reuters. По данным издания, база находится примерно в 300 километрах к югу от Дарвина — столицы северных территорий страны. Авторы статьи отметили, что США таким образом направили сигнал Китаю о том, что готовы в случае необходимости задействовать эти самолеты.

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Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что его страна «время от времени» сотрудничает с США в рамках деятельности «оборонных альянсов». В министерстве обороны страны отказались давать комментарии на эту тему.

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«Конечно, есть визиты в Австралию, в том числе в Дарвин, где морские пехотинцы США размещены на ротационной основе», — высказался об инициативе американцев австралийский премьер.

Ситуацию прокомментировал официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он подчеркнул, что отношения стран в области безопасности и обороны не должны затрагивать третьи государства.

«Соответствующие действия американской стороны усилили напряженность в регионе, серьезно подорвали региональный мир и стабильность и могут спровоцировать гонку вооружений в регионе», — обозначил позицию страны китайский дипломат. Он призвал отказаться от «менталитета холодной войны» и нацелиться на достижение мира и взаимного доверия.

Michael Afonso/ / Unsplash

B-52 станут новой целью КНР

Если США разместят бомбардировщики в Австралии, они станут целью китайской армии, рассказал РИА ФАН военный аналитик, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

«Объект США в Австралии станет лишней целью на картах КНР. Это будет запланированная цель, потенциальная, куда могут быть направлены китайские ракеты, и в Белом доме это также понимают», — заявил специалист.

По словам Красноперова, у Австралии были все шансы переждать возможную эскалацию в противостоянии Китая и США. Однако американские власти втянули страну в эту гонку. Аналитик добавил, что размещение бомбардировщиков не представляет опасности для России из-за слишком большого расстояния.

Америка готовится к будущей войне с Китаем

Размещение американских бомбардировщиков в Австралии вряд ли послужит толчком для развития нового кризиса, рассказал «360» военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» и директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

«Они приступили к полноценному оснащению театра военных действий под будущую войну с Китаем. Вот чем занимаются американцы. В данный момент никаких резких движений не будет. Пекин будет укреплять вооруженные силы, 2027 год — вот та точка, когда они намерены вступить в противостояние с США», — предположил специалист.

Коротченко добавил, что Китай воспримет переброску В-52, способных нести ядерное оружие, как угрозу своим национальным интересам.

«Поэтому темпы военного строительства в Китае и ужесточение внешнеполитического курса Пекина в отношении Вашингтона будут нарастать», — резюмировал военный эксперт.

На днях председатель КНР Си Цзиньпин призвал Китай и США к сотрудничеству для достижения стабильности в мире. Он добавил, что его страна готова работать с американской стороной, но на условиях взаимоуважения.