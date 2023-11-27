Эксклюзив 27 ноября 2023, 01:08 США взяли Зеленского на короткий поводок. Переговоры уже близко? Блогер «Голос Мордора»: США хватит одной фразы, чтобы Зеленский помирился с РФ Официальный сайт президента Украины

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Немецкая газета Bild выпустила статью о том, что в Германии и США вынашивают планы принудить власти Украины к переговорам с Россией о замораживании конфликта. Автор Telegram-канала «Голос Мордора»объяснил Telegram-каналу «360», какую роль на самом деле отвели украинскому президенту Владимиру Зеленскому его союзники.

Далее — его прямая речь.

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Германское издание Bild, которое уже давно напоминает печально известный Völkischer Beobachter времен Гитлера, внезапно забило тревогу — у пропагандистов информационной помойки появилась информация о колоссальном предательстве Украины со стороны тех, кто считается ее лучшими друзьями — президента США Джо Байдена и родного ливерного канцлера Олафа Шольца.

Оказывается, существует секретный план по принуждению Украины к переговорам с Россией. План очень хитрый и иезуитский — оказывается, США и Германия дают Украине ровно столько оружия, чтобы та смогла удержать линию фронта от прорыва. Цель этого — убедить Зеленского в полной бесперспективности боевых действий и выйти на мирное решение конфликта.

И вот что я вам скажу, дорогие читатели, по поводу этой информации — чушь полная и откровенная. Которая могла возникнуть в воспаленном сознании какого-нибудь Юлиана Репке и Bild и больше нигде.

Неужели кто-то верит в то, что Байден с Шольцем должны в чем-то убеждать Зеленского? Не проще ли ему просто приказать и он побежит выполнять приказ, как миленький? Тут для того, чтобы продолжить боевые действия Зеленскому хватило одной фразы от какого-то Бориса Джонсона, а уж Байден — начальник явно повыше рангом.

РИА «Новости»

Прожуют и выплюнут

Ну ладно, а что если Зеленский возомнит себя «царицею морскою» и начнет противиться приказу? А долго ли он тогда удержится? Вариантов много — от прилета русской ракеты, до внезапного приступа, вызванного переутомлением.

Хотя… все может быть еще проще. Просто собственная охрана пристрелит, а потом что-нибудь придумают.

Могут и красиво сделать, организовав какой-нибудь очередной майдан, военные например. Кандидат в кресло уже готов — тупой боров Залужный, каким-то чудом дослужившийся до генерала. Ведь весь информационный шум вокруг их с Зеленским противостояния поднят не просто так. Американцы любят планы и им важно, чтобы помимо плана А, были еще планы Б и Ц. На всякий пожарный. И в каждом из этих планов четко прописано, что делать с паном гетманом. Уверен, что ему не по душе любой из этих вариантов.

Так что слухи о склонении Зеленского к переговорам — в пользу бедных. О переговорах на самом деле думают, но для этого будет достаточно одного телефонного звонка из Вашингтона в Киев, на Банковую. И конструирование сложных схем — типа держать Украину на голодном оружейном пайке — тут точно лишнее.