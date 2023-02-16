Эксклюзив 16 февраля 2023, 14:08 Бои за Артемовск важнее сказок о Крыме. США требуют от Украины «развить успех» Политолог Светов: США призывают украинцев на время забыть о Крыме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не желает подталкивать Киев к «захвату» Крыма, хотя окончательное решение принимает украинская сторона. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники. Судя по всему, американцам куда важнее, чтобы ВСУ «развили успех» и захватили Артемовск, чем атаковали полуостров, ведь нужно предъявить общественности хоть какие-нибудь «победы». Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.

Далее — прямая речь.

США ждут успехов Украины

Неправильно думать, будто слова Энтони Блинкена о том, что США не побуждают Украину вернуть Крым, — попытка оправдаться и переложить вину за возможные атаки полуострова на украинское руководство.

Заявление американского политика носят чисто тактический характер. Видимо, в Штатах идут дискуссии с украинцами: они решают, в чем состоят первоочередные задачи и в чем последующие.

Американцы согласны, что Украина должна вернуть себе все утраченные территории. Тот же Блинкен говорил, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России.

Потребности Украины и ее руководства Соединенные Штаты совершенно не волнуют — у них собственные интересы. Американцам нужны сегодняшние тактические успехи, которые можно предъявить публике после скандала с воздушными шарами и ряда других проблем.

США нужно показать победы на Украине. Поэтому американские военные и политики призывают украинцев на время забыть о полуострове: «Оставьте Крым, давайте, побеждайте в Бахмуте (Артемовск — прим. ред.)! Наносите поражение еще где-то, захватывайте Запорожскую АЭС!»

Вот этого ждут от Украины — каких-то конкретных, сегодняшних успехов.

ВСУ нужно «развить успех»

Генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил: «России нанесено поражение стратегически, оперативно и тактически». И теперь США хотят, как они говорят, развить успех».

Битва за Артемовск носит такой экзистенциональный характер: победа российских военных будет свидетельствовать, что Украина не способна сейчас выиграть.

Потому американцы и требуют от украинского руководства оставить сказки о Крыме и заняться тем, что ВСУ пока по силам. Потом США наверняка пообещают помочь с возвращением полуострова.

Пора ответить делом

Украина вполне может самостоятельно решить атаковать Крым. Собственно, это уже происходит: идут атаки беспилотников на Севастополь, а поставят американцы дальнобойные ракеты — начнут стрелять ими.

Представители Белого дома утверждают, что Штаты не имеют возражений по выбору целей ВСУ. Ключевым вопросом здесь будет ответ России. Пока мы его не видим. И это провоцирует наглые заявления политиков Запада.

РИА «Новости»

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель сказал: «Видите, те, кто нас отговаривал помогать Украине, — мы приняли решение танки поставить. И что Россия сделала? Да ничего! Также дадим самолеты, и она также это проглотит!»

Россия не дает того ответа, которого так боялся Запад.