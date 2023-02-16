16 февраля 2023, 14:08
Бои за Артемовск важнее сказок о Крыме. США требуют от Украины «развить успех»
Политолог Светов: США призывают украинцев на время забыть о Крыме
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не желает подталкивать Киев к «захвату» Крыма, хотя окончательное решение принимает украинская сторона. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники. Судя по всему, американцам куда важнее, чтобы ВСУ «развили успех» и захватили Артемовск, чем атаковали полуостров, ведь нужно предъявить общественности хоть какие-нибудь «победы». Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Далее — прямая речь.
США ждут успехов Украины
Неправильно думать, будто слова Энтони Блинкена о том, что США не побуждают Украину вернуть Крым, — попытка оправдаться и переложить вину за возможные атаки полуострова на украинское руководство.
Заявление американского политика носят чисто тактический характер. Видимо, в Штатах идут дискуссии с украинцами: они решают, в чем состоят первоочередные задачи и в чем последующие.
Американцы согласны, что Украина должна вернуть себе все утраченные территории. Тот же Блинкен говорил, что Вашингтон никогда не признает Крым частью России.
Потребности Украины и ее руководства Соединенные Штаты совершенно не волнуют — у них собственные интересы. Американцам нужны сегодняшние тактические успехи, которые можно предъявить публике после скандала с воздушными шарами и ряда других проблем.
США нужно показать победы на Украине. Поэтому американские военные и политики призывают украинцев на время забыть о полуострове: «Оставьте Крым, давайте, побеждайте в Бахмуте (Артемовск — прим. ред.)! Наносите поражение еще где-то, захватывайте Запорожскую АЭС!»
Вот этого ждут от Украины — каких-то конкретных, сегодняшних успехов.
ВСУ нужно «развить успех»
Генерал армии США, председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли заявил: «России нанесено поражение стратегически, оперативно и тактически». И теперь США хотят, как они говорят, развить успех».
Битва за Артемовск носит такой экзистенциональный характер: победа российских военных будет свидетельствовать, что Украина не способна сейчас выиграть.
Потому американцы и требуют от украинского руководства оставить сказки о Крыме и заняться тем, что ВСУ пока по силам. Потом США наверняка пообещают помочь с возвращением полуострова.
Пора ответить делом
Украина вполне может самостоятельно решить атаковать Крым. Собственно, это уже происходит: идут атаки беспилотников на Севастополь, а поставят американцы дальнобойные ракеты — начнут стрелять ими.
Представители Белого дома утверждают, что Штаты не имеют возражений по выбору целей ВСУ. Ключевым вопросом здесь будет ответ России. Пока мы его не видим. И это провоцирует наглые заявления политиков Запада.
Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель сказал: «Видите, те, кто нас отговаривал помогать Украине, — мы приняли решение танки поставить. И что Россия сделала? Да ничего! Также дадим самолеты, и она также это проглотит!»
Россия не дает того ответа, которого так боялся Запад.
США
Крым
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
Реклама
Реклама