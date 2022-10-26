США спишут украинскую проблему на младших европейских партнеров | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 19:21 США спишут украинскую проблему на младших европейских партнеров Профессор Межевич: США заставят Европу решать проблему Украины РИА "Новости"

Читать 360tv в

Экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник в очередной раз заявил, что Берлин обязан поддерживать официальный Киев. Он также призвал страну к более активным поставкам оружия. Однако Европа не сможет отказать режиму Владимира Зеленского в поддержке из-за сильного давления США. Об этом «360» рассказал доктор экономических наук, профессор и президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Реклама

Далее — прямая речь.

Немая сцена из «Ревизора»

На самом деле Германия здесь ни при чем. Это просто общая ментальность, что нам все должны. Еще 32 года назад на съезде народных депутатов СССР несколько представителей от Украины говорили: «Мы будем продавать свою продукцию остальным республикам СССР по мировым ценам».

Тогда, в свою очередь, депутаты от России и, по-моему, наш коллега из Азербайджана справедливо спросили: «Наверное, речь идет об энергоносителях?». «Да», — радостно кивнули украинские депутаты. «А почему вы думаете, что мы вам будем продавать по внутренним ценам?» — наступила немая сцена из «Ревизора».

Слабый союзник в лице Европы

Речь идет не о пионерах советской эпохи, уверенных в том, что дети рождаются в капусте и что в экономике происходит примерно то же самое. Речь шла о народных депутатах СССР от Украины, которые тем не менее оказались такими, как я сказал.

Прошло 32 года, а ситуация не изменилась. Практически такое же ожидание чуда, такая же абсолютно уверенность в том, что «нам должны все, а мы не должны никому».

На определенном этапе, по мере нашего продвижения к победе США скажут, что это «вообще не наш вопрос», что это «не наша проблема», что Украина — европейская страна, что она собирается вступать в Европейский союз, а не в панамериканскую организацию и что, соответственно, по вопросам Украины, пожалуйста, обращайтесь в Брюссель.

Они спишут украинскую проблему на младших европейских партнеров. То, как Европа будет с этим разбираться, совсем не интересует Соединенные Штаты Америки.

Сильная Европа им точно не нужна, а слабая очень даже пригодится как союзник без права голоса.

Сейчас без него, к примеру, Эстония. Германия периодически позволяет себе что-то там говорить. Но главная задача заключается в том, чтобы и Германия была доведена до ситуации Эстонии или попала в ситуацию Германии 1946 года.