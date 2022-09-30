Пентагон намерен открыть штаб-квартиру в Германии: подробности | 360°

Мир 30 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Пентагон открывает в Европе новый командный пункт. Американцы хотят возглавить штаб ВСУ Военный историк Кнутов: США планируют напрямую управлять ВСУ Freepik.com

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Соединенные Штаты Америки готовятся создать в Германии командный центр, который будет координировать усилия западных стран в военной помощи Украине. Фактически американцы планируют возглавить Генштаб ВСУ, используя Европу как живой щит с удобной логистикой.

Американцы нацелены на Европу

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Штаб-квартира Министерства обороны США спешно формирует новый командный пункт в Европе. Около 300 военных специалистов планируют разместить в Висбадене, где уже располагается командование американской армии в Европе и Африке.

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Так хотят координировать отправку военной помощи киевскому режиму со стороны Соединенных Штатов, их союзников по НАТО и из Евросоюза. Кроме того, инструкторы начнут усиленное обучение бойцов украинской армии.

При этом американские политики неоднократно говорили о необходимости серьезно урезать поставки оружия на Украину. Конгрессмен от Аризоны, республиканец Пол Госар напоминал коллегам, что Москва не враг Вашингтона, а Киев не союзник.

США ставят немцев под удар

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный в разговоре с «360» пояснил, что выбор места для нового командного центра именно на немецкой земле прежде всего связан с особенностями логистики.

«Во-первых, Германия территориально гораздо ближе к Украине, чем, например, та же Великобритания. К немцам проще подтянуть нужных инструкторов и тех, кто будет у них обучаться. Тем более что там уже есть центры подготовки для нужд ВСУ», — уточнил политолог.

Во-вторых, за счет базы бундесвера можно увеличивать подразделения центров, штат специалистов, количество необходимой техники.

«Немаловажен тут и политический аспект. Канцлер Германии Олаф Шольц лавирует между просьбой США помогать Украине интенсивнее, чем это происходит сейчас, и нежеланием части германской элиты втягиваться в войну с Россией. <…> Думаю, этот командный пункт готовится под переброску войск. Да, сейчас он будет работать в режиме учебного центра. Однако как только возникнет необходимость, он моментально сменит свое назначение», — добавил собеседник «360».

Freepik.com

Германию выбрали из-за географии и разведки

Военный историк Юрий Кнутов также отметил, что создание военного центра США именно в Германии обусловлено близостью театра боевых действий на Украине. К тому же рядом распологается Ramstein Air Base — опорный пункт американских ВВС.

На этой базе, кстати, находится в том числе центр космической связи. Это хаб, где специалисты Соединенных Штатов собирают разведывательную информацию, полученную с помощью многочисленных спутников, напомнил собеседник «360».

«Помимо этого, в Прибалтике, Польше и Румынии есть силы быстрого развертывания НАТО, в первую очередь американские. Вся эта группировка и будет находиться под контролем этого создаваемого командного пункта», — сказал Кнутов.

Еще один важный фактор — пути поставок оружия из других стран. Если возникнут какие-то сбои, всегда можно выехать в ближайшую европейскую страну, проверить, в чем проблема, и попытаться ее устранить.

Freepik.com

Генштаб Украины возглавят американцы

Кнутов подчеркнул, что Вашингтону важно, чтобы всю координацию и обучение проводили именно специалисты из США, а не представители НАТО из Германии или других стран альянса. Как инструкторы они на порядок слабее американцев.

«Хотя европейцев используют в качестве инструкторов, как правило, привлекают людей, которые воевали в Афганистане, Ираке, Сирии. То есть тех, кто имеет боевой опыт, а его у американцев гораздо больше, чем у жителей Европы», — уточнил историк.

По его мнению, серьезную роль играет и денежный вопрос. Например, в Берлине прямо заявили, что из-за сложного финансово-экономического положения, вызванного антироссийскими санкциями, ФРГ уже не сможет тратить два процента ВВП на военные нужды.

То есть американцам придется снова своим бюджетом закрывать дырки НАТО. А так как арсеналы многих европейских государств иссякли и им не хватает оружия для поставок на Украину, основным поставщиком будет Пентагон Юрий Кнутов.

Американский пункт управления фактически поможет упростить координационные задачи и будет выполнять функции верховного командования украинских Вооруженных сил, добавил историк. В итоге США напрямую начнут управлять боевыми действиями на Украине.

«Они также займутся поставками оружия, перебросками военной техники внутри украинских территорий, разработкой операций и реализацией принятых решений», — подытожил Кнутов.

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