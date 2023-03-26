Эксклюзив 26 марта 2023, 20:24 США сами породили военного гиганта в лице Китая, а теперь готовятся к холодной войне «Голос Мордора»: США сами виноваты в сегодняшней экономической мощи Китая

Читать 360tv в

Заявление бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера о том, что впереди нас ждет холодная война между США и Китаем, вызывает смех, потому что сам политик был тем, кто помог КНР сделать мощный экономический рывок. Об этом заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора». В специальном материале для «360» он рассказал, для чего американцы пошли на такой союз и как теперь за это поплатятся.

Далее — его прямая речь.

Киссинджер — отец нынешней экономической мощи Китая

Вот почему-то считается, что Генри Киссинджер очень умный. Даже не знаю почему. По крайней мере, его последнее заявление о том, что миру грозит новая холодная война между Китаем и США — реально вызывает смех. А еще смешнее то, что Киссинджер на голубом глазу заявляет, что эта война будет страшнее, так как экономические потенциалы США и Китая сопоставимы.

Все это смешно по одной простой причине — именно американский дипломат Генри Киссинджер и является отцом нынешней экономической мощи Китая. И если по-хорошему — старика за это в США надо бы судить и упечь в тюрьму до конца дней. Потому что то, что он совершил в отношении своей страны, вполне можно назвать предательством.

США делали из Китая мощного противника СССР

Ради того чтобы противостоять Советскому Союзу, США фактически пошли на союз с Китаем и накачали его экономические мышцы. К слову, тут расстарались и жадные американские капиталисты, которые быстро смекнули, что если они перенесут производство в Китай, то будут зарабатывать больше буквально в разы. На своих граждан, которые работали на этих предприятиях, — вообще плевать. И повторюсь — речь шла не о том, что прибыли в США не было и надо было срочно искать какой-то выход, а именно о тех самых трехстах процентах, о которых говорил Маркс.

США, с подачи высокопоставленного дипломата Генри Киссинджера, начали фактически отстраивать индустрию Китая. Переносились целые заводы с готовыми сборочными линиями и станками, Китай снабжался технологиями, обучались его инженеры и рабочие. Представляю, как недоумевали китайцы от такого аттракциона невиданной щедрости. И всего-то от них требовалось оставаться противниками СССР.

На те же грабли

США теряли промышленность и индустриальные компетенции, а Китай все это приобретал, учился и развивался. И в итоге превратился в экономического и военного гиганта, готового бросить вызов США. И американцы теперь смотрят на все это и сами себя спрашивают: «А как мы это все допустили?»

Есть еще один подобный пример из новой истории США. Помните, как они дружили против СССР с исламистскими террористами, снабжали Бен Ладена оружием и деньгами и что получили в итоге? В случае с Китаем все в разы масштабнее. И автор всего этого — Генри Киссинджер, которого считают очень умным парнем.

А судя по тому, что он совершил, — он идиот. Впрочем, может быть, еще и предатель, но тогда идиоты те, кто внимательно слушал его десятилетиями. Генри Киссинджер разрушил индустриальную мощь США и поднял Китай.