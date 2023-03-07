Эксклюзив 07 марта 2023, 13:42 США пытаются организовать тихоокеанскую версию НАТО. Осталось договориться с Индией Аналитик Станкевич: США стремятся к договору об обороне и безопасности с Индией flickr

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Недавно назначенный министр иностранных дел КНР Цинь Ган заявил, что США пытаются создать версию НАТО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Политика Штатов в этом направлении направлена на сдерживание и оттеснение Китая, отметил в беседе с «360» политолог, независимый аналитик, советник президента России по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

По его мнению, характеристика, которую дал новый глава китайского МИД, «в общем соответствует действительности». Эксперт напомнил, что до недавнего времени у США было три отдельных договора об обороне и безопасности с Японией, Австралией и Южной Кореей, но Америке крайне важно втянуть в этот договор еще и Индию. Тогда, объединив эти четыре страны, можно будет создать какое-то подобие Тихоокеанского НАТО. На это же был нацелено создание так называемого блока AUKUS, который пока «всерьез куда-то не двинулся». Там речь шла о совместной программе сосредоточения вооружений в Тихоокеанском регионе, примыкающем к индийской акватории.

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Угроза Китаю

«США очень не хватает Индии в этом регионе, иначе не получается НАТО. Еще им важно сохранять военно-морской контроль над Малаккским и Тайваньским проливами. Фактически по ним идет львиная доля критически важной для Китая морской торговли, в том числе поставка энергоносителей», — добавил Станкевич.

Он предположил, что в течение примерно пяти лет состоится решающее столкновение между США и Китаем за Тайвань, а несколько раньше, если Соединенные Штаты решатся, — кризис, связанный с их попыткой разместить ракеты средней и меньшей дальности, например, на американской базе на острове Окинава в Японии или, «что еще хуже», на территории Южной Кореи.

«Цели США очевидным образом угрожают Китаю, и Китай, конечно, будет этому всячески противодействовать», — считает аналитик.

РИА «Новости»

Подтверждение основ

Он также прокомментировал заявление Цинь Гана о том, что Россия — важный стратегический партнер Китая и связи двух стран будут укрепляться, китайские власти будут придерживаться независимой политики в условиях крупных изменений на международной арене. Сергей Станкевич назвал эти пункты «основными доктринальными моментами», характеризующими внешнюю политику Китая, но отметил: важно, что они прозвучали именно о нового руководства МИД КНР.

«Это говорит о том, что прежняя политика продолжается и развивается. Кроме того, сейчас проходят важные политические сессии, заново будет формироваться полный состав правительства, будут новые назначения на многие государственные и партийные посты в Китае. Обновленная команда заступает на новый пятилетний срок, внешнеполитический курс также формулируется на пять лет вперед — и сейчас подтверждаются его основы», — резюмировал аналитик.