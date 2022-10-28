Мир 28 октября 2022, 15:20 США призвали прекратить лживую пропаганду. Это позволит избежать афганского позора Политтехнолог Август заявила, что бороться с пропагандой США поможет критическое мышление Публичное достояние

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События на Украине подаются западным читателям через призму лжи в СМИ и соцсетях. Правда особенно невыгодна накануне выборов в сенат США. Впрочем, публика не особо старается узнать истинное положение дел, ведь это сложнее, чем просто бездумно потреблять новости. Американские власти по-прежнему идут к своей цели — физическому устранению России.

США призвали к честности

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Директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински заявил, что от рядовых американцев скрывают информацию о событиях на Украине из-за будущих выборов. Люди не имеют представления, что происходит на самом деле и каковы истинные цели украинских властей, нет данных о потерях или действиях на поле боя.

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Все новости преподносятся публике в нужном ракурсе через средства массовой информации и соцсети. А прямые вопросы уже становятся небезопасны. Требования уйти от пропагандистских клише и попытка разобраться в ситуации закончатся обвинениями в поддержке России, отметил политолог.

Американцы не просто заряжают ружье и передают его Украине, они преследуют свои интересы, подчеркнул Хумински. Считать, что Запад в целом и США в частности не имеют никакого влияния на конфликт, означает игнорировать реальность. В лучшем случае это неискренне, а в худшем — опасно.

Публичное достояние

Манипуляциям можно сопротивляться

Использование СМИ и соцсетей для манипуляций американским общественным мнением не новость. Официальная западная политика умышленно демонизирует Россию и выставляет героями украинских националистов — как нынешних времен, таки и прошлых. Политтехнолог Алена Август объяснила в разговоре с «360», как противостоять лжи и навязыванию чужого мнения.

Людям нужно как минимум включить опцию критического мышления и по умолчанию ничего не принимать на веру, не доверять ни одному источнику. Все нужно перепроверять: посмотреть, откуда пришла информация, выяснить ее первоисточники и оценить, как это интерпретируется Алена Август.

Именно таким образом, по словам политолога, есть шанс понять, что правда, а что нет. Разумеется, такой подход намного сложнее, нежели просто тупо поверить первой попавшейся информации. Но если люди действительно не хотят быть обманутыми, то в современном мире по-другому нельзя.

Кадр из к/ф «Матрица» / YouTube

Американцы хотят уничтожить Россию

Политик и общественный деятель Франц Клинцевич выразил уверенность, что американцы никогда не пойдут на то, чтобы разморозить информационную повестку. Они продолжат давать ее крайне усеченно, не раскрывая деталей, и всегда будут заниматься дезинформацией. Этого требуют серьезный бизнес, разведка и военные.

Все это делается ради нескольких целей. Прежде всего — заработок денег для корпораций военно-промышленного комплекса. Затем нужно решить финансовые вопросы по опусканию Европы и доминированию бизнеса США. И, наконец, физическое уничтожение Российской Федерации как субъекта международного права и государственности Франц Клинцевич.

По мнению Клинцевича, сегодня Запад ведет опасные игры. Пример тому — перемещение поближе к российским границам новой управляемой бомбы B61-12 и демонстративные военные учение с применением ядерного оружия 14 стран НАТО. При этом такие боеголовки в Европе есть только у Франции и Великобритании.

«Для Соединенных Штатов не столь важно, как именно будет происходить уничтожение России, а далее и всего славянства — главное, чтобы это свершилось. Откровенно вслух об этом никто и никогда не скажет. Однако рецессия, которая в 2023 году затронет промышленность и всю американскую экономику, заставит США пересмотреть свои взгляды», — отметил политик.

США стремятся к своей цели

Возможно, заявление американского политолога — лишь попытка сыграть на актуальной политической повестке. Однако не исключен и другой вариант: выстроить диалог и начать постепенно выходить с этой всей ситуации с Украиной, предположил Клинцевич. Ведь вооружив и обучив солдат ВСУ, Соединенные Штаты столкнулись с рядом проблем.

«Боевые действия не идут, деградация в обществе, сплошная коррупция. Изменить ситуацию можно только прямым введением войск НАТО и участием в боевых действиях. При этом Запад сам признал, что уже более 50 тысяч иностранных специалистов погибли на Украине», — сказал политик.

Собеседник «360» считает, что винить в этом американцам некого — они сами руководят всем процессом: ведут разведку, управляют оружием, особенно высокоточным, поставляют боеприпасы. Поэтому нужна возможность отхода, причем не такого, как позорное бегство контингента Соединенных Штатов из Афганистана.

«Им надо удержать президента США Джо Байдена, хотя всем понятно, что отнюдь не он, а „коллективный Байден“ управляет процессом. За один президентский срок, четыре года, никак не выстроить правильную экономическую, политическую и социальную повестку как внутри своей страны, так и вне ее», — пояснил Клинцевич.

Американцы — умные люди, они играют вдолгую, и у них всегда есть разные варианты, в том числе в ситуации на Украине. Они быстро меняют стратегию, подстраиваются под обстоятельства. Словом, делают все, чтобы достичь своей цели, подытожил политик.