17 августа 2023, 17:12
США призвали остановить поток денег на Украину и вспомнить об американцах
Глава «Фонда наследия» Робертс: помощь США Украине ударила по американцам
Идущий из США поток денег на Украину необходимо остановить ради помощи простым американцам и создания подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Об этом в своей статье для издания The Hill написал глава «Фонда наследия» Кевин Робертс.
Его возмутила хитрость Белого дома, который включил в один пакет дополнительное финансирование Фондов при стихийных бедствиях FEMA (DRF), а также очередной многомиллиардный транш помощи Украине.
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«Цель запроса состоит в том, чтобы загнать республиканских политиков в угол, вынудив их выбирать между поддержкой жертв ураганов и их нежеланием отправлять деньги налогоплательщиков на Украину», — написал Робертс.
Личная история
Автор текста подчеркнул, что для него это личная история, так как еще подростком он стал свидетелем, как родной город Лафайет в штате Луизиана ураган стер с лица земли, убив многих людей.
Робертс подчеркнул, что администрация Байдена взяла в заложники деньги, предназначенные для помощи американцам, пострадавшим от стихийных бедствий, только ради того, чтобы отправить на Украину еще больше средств.
Все это поднимает вопрос: почему члены конгресса идут на такие ухищрения, чтобы отправлять все больше и больше денег на Украину? Предполагаю, что они знают, что большинство американцев сыты по горло этой войной. Поэтому политики идут на такие уловки, чтобы не говорить избирателям о своей поддержке чужой страны.
Кевин Робертс
глава «Фонда наследия»
Он напомнил, что все ушедшие деньги тратятся неизвестно куда, конца конфликту не видно. Кроме того, в последнем отчете Пентагона появилась информация, что купленное для ВСУ оружие оказалось в руках преступных группировок.
Время выключить кран
На фоне всего этого власти поставили под угрозу помощь простым американцам, которые в ближайшие месяцы окажутся в уязвимом положении перед ураганами.
«Пришло время выключить кран. Люди устали от теневых закулисных сделок Вашингтона, заключаемых на их деньги», — подытожил Робертс.
В начале этой недели госсекретарь США Энтони Блинкен объявил новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. На выделенные средства закупят артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы и оборудование для разминирования.
Но на этом он не остановился. Глава внешнеполитического ведомства призвал конгресс рассмотреть как можно скорее еще один пакет финансовой помощи Украине на 24,1 миллиарда долларов, о котором говорил президент США Джо Байден. Блинкен пояснил, что речь идет о тратах на военную, экономическую и гуманитарную отрасли.
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