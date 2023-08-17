Мир 17 августа 2023, 17:12 США призвали остановить поток денег на Украину и вспомнить об американцах Глава «Фонда наследия» Робертс: помощь США Украине ударила по американцам Unsplash

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Идущий из США поток денег на Украину необходимо остановить ради помощи простым американцам и создания подушки безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Об этом в своей статье для издания The Hill написал глава «Фонда наследия» Кевин Робертс.

Его возмутила хитрость Белого дома, который включил в один пакет дополнительное финансирование Фондов при стихийных бедствиях FEMA (DRF), а также очередной многомиллиардный транш помощи Украине.

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«Цель запроса состоит в том, чтобы загнать республиканских политиков в угол, вынудив их выбирать между поддержкой жертв ураганов и их нежеланием отправлять деньги налогоплательщиков на Украину», — написал Робертс.

Личная история

Автор текста подчеркнул, что для него это личная история, так как еще подростком он стал свидетелем, как родной город Лафайет в штате Луизиана ураган стер с лица земли, убив многих людей.

Робертс подчеркнул, что администрация Байдена взяла в заложники деньги, предназначенные для помощи американцам, пострадавшим от стихийных бедствий, только ради того, чтобы отправить на Украину еще больше средств.

Все это поднимает вопрос: почему члены конгресса идут на такие ухищрения, чтобы отправлять все больше и больше денег на Украину? Предполагаю, что они знают, что большинство американцев сыты по горло этой войной. Поэтому политики идут на такие уловки, чтобы не говорить избирателям о своей поддержке чужой страны. Кевин Робертс глава «Фонда наследия»

Он напомнил, что все ушедшие деньги тратятся неизвестно куда, конца конфликту не видно. Кроме того, в последнем отчете Пентагона появилась информация, что купленное для ВСУ оружие оказалось в руках преступных группировок.

Время выключить кран

На фоне всего этого власти поставили под угрозу помощь простым американцам, которые в ближайшие месяцы окажутся в уязвимом положении перед ураганами.

«Пришло время выключить кран. Люди устали от теневых закулисных сделок Вашингтона, заключаемых на их деньги», — подытожил Робертс.

В начале этой недели госсекретарь США Энтони Блинкен объявил новом пакете военной помощи Украине на 200 миллионов долларов. На выделенные средства закупят артиллерийские снаряды, противотанковые боеприпасы и оборудование для разминирования.

Но на этом он не остановился. Глава внешнеполитического ведомства призвал конгресс рассмотреть как можно скорее еще один пакет финансовой помощи Украине на 24,1 миллиарда долларов, о котором говорил президент США Джо Байден. Блинкен пояснил, что речь идет о тратах на военную, экономическую и гуманитарную отрасли.