Эксклюзив 10 мая 2023, 20:23 США присвоили себе победу над фашизмом. Как переписывается код человечества Писатель Беседин: США выставили себя победителями во Второй мировой войне через Голливуд Парад Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года .Участники парада несут к подножию Мавзолея В. И. Ленина немецкие штандарты / РИА «Новости»

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Именно США вместе с союзниками покончили с фашизмом, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. О том, как американцы через фальсификацию истории, голливудские фильмы и систематическую ложь сделали себя победителями во Второй мировой войне и внушили это миллионам людей, — в колонке писателя Платона Беседина для «360».

Далее — прямая речь.

Карин Жан-Пьер отвечает всем требованиям современного политика. Она темнокожая, у нее все как надо с ориентацией, а главное — она уверенно и четко декларирует ложь как главный инструмент и среду обитания в антиутопии, ставшей нашей реальностью.

Вот и вчера, когда мир вспоминал победу над гитлеровцами, Жан-Пьер заявила: «Как вы все знаете, на этой неделе отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победа Соединенных Штатов и сил союзников над фашизмом и агрессией на континенте».

Кто-то скажет: ляпнула так ляпнула. Ой ли?

А что, собственно, необычного для мира заявила Карин? Разве этому самому миру не твердили долгих 80 лет, что Гитлера победили американцы? Были там еще какие-то союзники, но они так, особо ничего не делали. Знакомая ложь, правда?

Для нас, россиян, русских, подобное выглядит дико. Для нас, потерявших в той войне как минимум 18 миллионов человек. Новый мир фактически стоит на крови наших дедов и прадедов. Они совершили то, что объяснить логически невозможно. Не просто одна страна победила другую — нет, Свет одолел Тьму, загнав чертей обратно в ад.

Что до США, то мы все помним. Как обстояли дела на самом деле, что называется.

Для начала помним, что Гитлер взращивался на американские деньги. Или то, что Вашингтон долго наблюдал, кому помогать в той войне, не решаясь вступить в нее до последнего. Помним мы и то, сколько нацистов перекочевало из гитлеровской Германии в США. Там им дали не просто мирную жизнь, но блага — в обмен на секреты, ясное дело.

Мы все помним.

Торжественная церемония передачи Знамени Победы военному коменданту Берлина Герою Советского Союза генерал-полковнику Николаю Берзарину для отправки в Москву; 20 мая 1945 года, Берлин / РИА «Новости»

Но вот в чем фокус. Победить в войне мало — надо сохранить память о Победе, запечатлеть ее в умах не миллионов даже, а миллиардов. В том числе не только своих граждан. Удалось ли нам сделать это? А вот США — через фальсификацию истории, через Голливуд в первую очередь — выставили себя победителями в той войне.

Они лгали, да, лгали систематически и основательно. Это, к слову, тоже фашизм — на свой манер. Фашизм, в котором переписывается не просто история, а сам код человечества.

Москва, Красная площадь, 24 июня 1945 года / РИА «Новости»

Однако чего тут вздыхать, изумляться? Ведь если мы хотим жить, а для начала выжить, то мы обязаны бороться с этим. Потому что им мало сказать: мы победили в той войне. Янки захотят нас выставить сначала проигравшими, а после — агрессорами, злодеями.

Собственно, они это уже делают. И нам нужно ответить.

Борьба за правду — надолго, основательно, всерьез. Вот что нам предстоит.