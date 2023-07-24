Мир 24 июля 2023, 18:01 США приступили к подготовке кибератак на Россию под украинским флагом Патрушев предупредил о готовящихся США кибератаках на Россию под украинским флагом Freepik

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Пентагон, Агентство по национальной безопасности США и Центр передового опыта НАТО по киберзащите в Таллине готовят кибератаки на Россию под украинским флагом. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев коллегам по БРИКС на встрече в ЮАР. Его слова привела «Российская газета».

Ни для кого не секрет, что Соединенные Штаты и их союзники напрямую принимают участие в конфликте на Украине, отметил Патрушев. Запад не только ведет агрессивную информационно-пропагандистскую кампанию и поставляет оружие киевскому режиму, заявил секретарь Совбеза.

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По его словам, командование специальных операций США непосредственно курирует работу подразделений украинского Центра информационно-психологических операций. Кроме того, киберкомандование Пентагона, АНБ и киберцентр НАТО в эстонской столице планируют и направляют информационные атаки на российскую критическую информационную инфраструктуру, предупредил Патрушев.

«К таким атакам активно привлекаются американскими спецслужбами украинские хакерские группировки», — заявил секретарь Совета безопасности.

Он добавил, что целями этих кибератак должны стать объекты российской финансовой системы, транспортные, энергетические и телекоммуникационные сети, а также крупные промышленные предприятия и сайты госуслуг. Коллективный Запад взял линию на милитаризацию информпространства и совершенствование методов компьютерных атак, резюмировал Патрушев.

Ранее хакеры взломали базу данных одного из отделений национальной системы здравоохранения Великобритании. Подразделение хранило сведения о 2,5 миллиона пациентов.