Эксклюзив 28 ноября 2022, 18:00 США при Трампе продолжат поставки оружия на Украину по теневым каналам Аналитик Гуреев: поставки оружия на Украину при Трампе продолжатся по теневым каналам РИА «Новости»

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Если Дональд Трамп выиграет президентские выборы в США в 2024 году, вероятно, он сократит поставки оружия на Украину. Однако его могут начать поставлять по теневым схемам, заявил «360» аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

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Далее — прямая речь.

Вернуть все назад

До выборов в Соединенные Штаты Америки еще много времени. Однако это не значит, что Республиканская и Демократическая партии еще не начали к ним готовиться. В первую очередь основной точкой соприкосновения, которая интересует американских граждан, выступает поддержка конфликта на Украине. На это уходит огромная часть бюджета США.

Этот вопрос действительно волнует граждан. Они отлично понимают причины своих неуспехов и хотят все вернуть назад.

Препятствие для поставок оружия

Самый простой способ — перестать поддерживать Украину. В общем-то Дональд Трамп может выступить с таким заявлением. Он действительно может проводить такую политику в попытках помешать истеблишменту направлять оружие ВСУ. Однако до выборов, собственно говоря, большой срок, и все это время [прекращение] поставок оружия обсуждать не будут.

Даже в случае прихода Трампа к власти поражение американцев на территории Украины — крупная геополитическая катастрофа, которую они будут оттягивать всеми способами.

Скорее всего, Трамп не изменит свой курс. То есть предвыборные обещания могут быть. Гипотетически они могут появиться, но пришедший к власти Трамп может столкнуться с трудностями, ведь его решение не поддержат не просто внутри партии, но и часть населения. Скорее всего, он будет вынужден маневрировать.

Поставки на Украину при нем могут сократиться, но не прекратятся, и нам с вами как гражданам Российской Федерации не стоит ждать каких-то сокращений поддержки Украины

Когда мы с вами говорим про коллективный Запад, он не состоит из одних США. То есть США — ключевой и самый значимый геополитический игрок, который всем командует. Но вот условно Польша, Прибалтика, несмотря на то что не имеют субъектность, но поддерживать Украину они будут до последнего, даже если американцы запретят.

Поставки оружия будут проходить через тайные пути и каналы. Уже сегодня ряд стран официально придерживается нейтралитета, но все равно существуют теневые поставки. Просто, скорее всего, при Трампе это все перерастет из белого трафика в черный. Перспектива для американского общества не изменится ни при Трампе, ни при Байдене.