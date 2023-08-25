Эксклюзив 25 августа 2023, 18:58 США подставляют Украину. В деле «Северных потоков» назначили виноватых Украинский политик Олейник заявил, что Украина стала ширмой для США Freepik

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Немецкие журналисты снова нашли «след Украины» в деле о взрывах на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Украинский политик Владимир Олейник пояснил «360», что единственная роль, которую суждено сыграть украинцам в этой истории — незавидная должность козла отпущения.

Далее — прямая речь политика.

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США давно грозили «Северным потокам»

Как правило, при любом преступлении прежде всего отрабатывается версия «Кому это выгодно?». Немцам — невыгодно, полякам тоже. Зато американцам и их партнерам-англичанам теракты на газопроводах на руку.

К тому же мы не раз слышали от заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд и от американского президента Джо Байдена, что «Северный поток-2» не будет работать.

Понятно, что серьезные операции, которые проводят спецслужбы, обязательно имеют прикрытие: им нужно отвлечь от себя внимание при достаточно резонансном событии. В том числе и от неосторожных высказываний президента США, особенно накануне выборов.

Роль коза отпущения

Есть такое понятие в преступном сообществе — «терпилы»: люди, которые находятся на самой нижней ступени общества и готовые терпеть любое обращение. На них все можно «повесить», любые преступления — они будут молчать.

Именно по такому принципу на украинцев «вешали» теракт на Крымском мосту, хотя там работали иностранные специалисты. И [президента Украины Владимир] Зеленский молчит, он не может ничего сказать, когда говорят американцы.

Могли ли украинцы самостоятельно провести подобную операцию? Не могли. Могли ли они чисто технически устроить теракт? Нет, это не Черное море, где можно было бы хоть как-то контролировать ситуацию.

Могли ли каким-то образом привлечь украинцев, пусть даже и вслепую, чтобы потом пустить расследование по ложному пути? Да, вполне. Украинскую сторону без сомнения делают крайней в этой истории и используют для прикрытия в роли козла отпущения.