США хотят бороться с пророссийскими настроениями в Болгарии грантами | 360°

Мир 27 октября 2022, 15:27 США подкупят болгар грантами на развитие демократии. Для Украины это закончилось плохо Политолог Рогулев: США готовят гранты для Болгарии из-за пророссийских настроений в стране Митинг в Болгарии / РИА "Новости"

Читать 360tv в

США собираются выделить 350 тысяч долларов на развитие демократии и независимых СМИ в Болгарии. Таким образом Штаты хотят сгладить недовольство местного населения прозападной политикой и отвернуть людей от России.

Укрепление связей

Реклама

Госдепартамент США подготовил гранты для «укрепления связей» с народом Болгарии — до 350 тысяч долларов, сообщил RT. На эти средства в республике хотят укреплять верховенство права для продвижения демократических ценностей, развивать гражданское общество, а также повышать медиаграмотность населения и его устойчивость к дезинформации.

Реклама

Грантовый проект рассчитан максимум на год, финансирование Госдепартамент готов выделить 30 организациям на суммы от 500 до 25 тысяч долларов.

Чтобы добиться своих целей, Штаты собираются оказывать влияние на студентов, художников, музыкантов, предпринимателей, представителей аналитических центров, органов власти и СМИ — через культурные программы и программы обмена, «которые подчеркивают общие ценности и способствуют развитию двустороннего сотрудничества».

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев объяснил «360», что молодежь и креативный класс всегда были основной аудиторией подобных американских пропагандистских проектов.

Творческая интеллигенция всегда настроена оппозиционно, к властям относится скептически — это благодатная аудитория для распространения такого рода пропаганды. Многие революции совершали с опорой на молодежь Юрий Рогулев.

Для работы с такими людьми, по словам эксперта, давно существуют специальные методички, схемы обучения, через которые американские организации насаждают западные ценности в своих интересах.

Почему именно Болгария?

Ученый секретарь отдела истории славянских народов периода мировых войн Института славяноведения РАН, болгарист Никита Гусев отметил в разговоре с «360», что сейчас США уделяют особое внимание взаимодействию с Болгарией из-за настроений в стране. Население во многом выступает в поддержку России и против политики коллективного Запада.

«Болгария наряду с Венгрией была примером того, что население выступало против оказания поддержки противникам России, в частности, направления вооружения для ВСУ, в стране проходили митинги. И Болгария — одна из редких стран ЕС и НАТО, которая не направила вооружение на Украину», — напомнил Гусев.

Более того, болгары активно выступают против антироссийских действий своего правительства, так как с Россией их связывают прочные культурные и исторические отношения.

«Думаю, это делается из-за того, что в Болгарии возникает определенная политическая неопределенность, политическая борьба обостряется, меняется правительство — там уже сместили прозападного премьера. Вот они и решили усилить влияние», — сказал Рогулев.

Отработанная схема

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов объяснил «360», что случай с Болгарией неуникален: аналогичные программы США организовывают и для Молдавии, и для Грузии, и для Армении, и для других стран так называемого бывшего социалистического лагеря.

Это абсолютно расхожая история. Причем понятно, что безобидные цели и задачи за собой скрывают довольно агрессивное вмешательство, влияние на внутренние дела и образ мысли достаточно больших групп людей Алексей Мартынов.

С таких программ по развитию демократии, по мнению Мартынова, все начиналось и на Украине. Под видом культурного взаимодействия США спонсировали деятельность различных организаций, которые привели к «оранжевой революции» 2004 года, а затем к нынешним событиям.

«На Украине все эти проекты вообще достигли уровня параллельной индустрии. Там до 1% трудоспособного населения участвовало во всем этом, а в Армении в свое время до 5% народного хозяйства было на этих грантовых программах. Это очень много и оказывает серьезное влияние, обеспечивает нужное [США] структурирование и контроль за общественными настроениями», — подытожил Мартынов.