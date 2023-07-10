Мир 10 июля 2023, 22:32 США пищат от счастья. Украина получает военную помощь, кредит за которую будут выплачивать выжившие «Голос Мордора»: выжившим солдатам ВСУ придется выплачивать кредиты за военную помощь США Pxhere

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Украина по сути уже состоит в НАТО. Правда, на выгодных для альянса условий. Блок получил в подарок огромную армию, которая готова бороться за их интересы совершенно бесплатно. При этом киевскому режиму поставляет как военную, так и экономическую помощь в кредит, который будут выплачивать те, кто останется в живых. Об этом в колонке для Telegram-канала «360» написал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Украине еще придется отдавать долги

Важно понимать, что перед НАТО не стоит никакого вопроса о том, принимать Украину в альянс или нет. Этот вопрос физически отсутствует, потому что Украина и так уже давно находится в НАТО. На особых условиях, которые очень устраивают сам альянс и не устраивают Украину. И вопрос только в том, какую бы еще морковку показать Зеленскому, чтобы подобное положение вещей сохранялось как можно дольше.

Да, может, и сам Зеленский тоже в теме и только делает вид, что требует принять Украину в альянс полноправным членом, но это лишь продолжение бесконечного и кровавого скетча «Квартала 95», в котором сам Зеленский и является главным актером. А вот сценаристы и режиссеры находятся в Брюсселе и Вашингтоне.

Для НАТО сложилась уникальнейшая ситуация, когда сам альянс ведет войну с другим государством, причем государством в военном плане мощным, обладающим ядерным оружием, но при этом солдаты армий НАТО не гибнут на полях сражений, а военные и инфраструктурные объекты стран НАТО не подвергаются бомбардировкам. Да и официально никакой войны нет, так как сохраняются не только дипломатические отношения, но даже и торговля.

НАТО получил такой подарок, о котором никогда не могло и мечтать — огромную армию достаточно неплохих солдат, которые готовы воевать за интересы альянса совершенно бесплатно. И не просто умирать, а гибнуть в оптовых количествах, даже не задавая никаких вопросов. Конечно, НАТО готовил себе такую армию, начиная с 1991 года, но тут есть вопросы и к ментальному состоянию самих украинцев, которые позволили совершить над собой сначала насилие психологическое, а теперь уже и физическое.

И прелесть для НАТО заключается в том, что, обладая такой армией, она ей абсолютно ничего не должна! По сути, это армия бесплатных наемников, которых Запад только кормит, чтобы не померли с голоду, одевает, снаряжает и вооружает. Но в этом НАТО тоже соблюдает свой корыстный интерес, потому эти наемники выполняют задачи, поставленные альянсом.

Кстати, подавляющая часть помощи Украине, как и экономической, так и военной, дается в кредит. То есть НАТО надеется, что эти самые наемники, те, кто из них останется в живых, впоследствии еще будут и отдавать долги. Представляете, как в Брюсселе и Вашингтоне буквально пищат от счастья?

РИА «Новости»

Гарантии «безопасности»

А теперь порассуждаем, что же может дать Украине НАТО, чтобы сохранить соответствующее положение. Во-первых, еще больше оружия. Правда, осталось его не так много, так что, скорее всего, начнут раздевать национальные армии, чтобы сунуть Украине еще какого-нибудь железа.

Во-вторых, пресловутые гарантии безопасности. Вот гарантии Запад давать умеет прекрасно. Вы же помните, как гарантии безопасности давали Януковичу? А кто был гарантами выполнения минских соглашений? И почему на Украине думают, что в этот раз с гарантиями все выйдет иначе? Вопрос риторический.

А еще можно придумать новый формат членства в НАТО — с какими-то условиями по пятому пункту устава организации по общей обороне. Или членство в формате, в котором этот пятый пункт о всеобщей обороне выключен вообще. Данный формат не сильно будет отличаться от нынешнего положения дел, но будет красивая бумажка с подписями и печатями. И эту бумажку можно будет втюхать простому украинцу, как перемогу. А какой-то там пятый пункт — тю! Какие проблемы?

Но самое главное то, что НАТО и Украина сейчас бегут впереди паровоза. Впереди паровоза, который только разгоняется, и неизбежно придет момент, когда бежать впереди него станет невозможным. Он либо раздавит, либо придется прыгать под откос с путей, прямо в крапиву и экскременты местных бомжей.

Никто не знает, а будет ли вообще существовать Украина в том виде, который как-то приемлем для кооперации с НАТО. И по-хорошему сейчас стоило обсуждать бы именно этот вопрос, а не то, что они там собираются обсуждать в Вильнюсе, с улиц которого сейчас собираются убрать даже старые, советских времен троллейбусы, чтобы не позориться перед белым сахибом.