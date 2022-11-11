Мир 11 ноября 2022, 14:54 США отправили рыночную экономику России в отставку. Этому примеру последуют американские подпевалы Аналитик Адамидов объяснил, что новые санкции уже не имеют смысла freepik

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США отказались признавать рыночную экономику России. Шаг не из приятных, однако на фоне уже имеющихся антироссийских санкций новый запрет почти незаметен. К тому же торговых отношений между сверхдержавами и так почти не осталось.

Рыночной экономике России отказали в признании

Министерство торговли США больше не будет считать Россию страной с рыночной экономикой. Это позволит применить антидемпинговое законодательство и вести расчет пошлин на импорт российских товаров с помощью альтернативной методологии.

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По мнению посла России в Соединенных Штатах Анатолия Антонова, подобное заявление противоречит логике. При этом он подчеркнул, что считает правильным решение американских властей ослабить финансовое давление на российскую дипмиссию.

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Российскую рыночную экономику Минторг США признал в 2002 году. Это дало возможность отечественным экспортерам защитить свои интересы и избежать завышенных антидемпинговых пошлин. Последний раз статус подтверждали в 2021 году.

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Произвольные расчеты американцев

Независимый аналитик по вопросам экономики Дмитрий Адамидов в разговоре с «360» объяснил, что понятие «рыночная экономика» Штаты используют для внешнеторговых ограничений. Это завуалированный аналог «дружественных и недружественных стран».

«Ни о какой проверке рыночной экономики, например, правильно ли у нас определяются спрос и предложение, речи не идет. Просто теперь будут действовать не льготные, а стандартные пошлины», — уточнил он.

Есть вероятность, что американцы все равно сделают какие-то исключения и спецразрешения, допустил аналитик. Хотя сейчас у России не так много прямых торговых отношений с США. В основном они касались сырья, но теперь оно перепродается через посредников.

США создали протекционизм нового типа, когда для каждой сделки делается индивидуальное разрешение: «захотим — дадим, не захотим — не дадим». Это такое управление и бизнес-интересами, и межгосударственными отношениями Дмитрий Адамидов.

Парадокс, по мнению Адамидова, заключается в том, что Запад всегда говорит, будто работает по правилам, но делает эти правила максимально туманными и удобными для решения именно актуальных политических, экономических и иных задач.

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Новые санкции бесполезны

Аналитик предположил, что альтернативная методология для расчета пошлин на импорт, которую собрались применять американцы, скорее всего, окажется произволом установления ставок. Чиновники смогут работать не по тарифному списку, а как захотят.

При этом необязательно, что такая участь ждет каждую сделку, отметил Адамидов. К тому же, учитывая число действующих против России западных санкций, альтернативная методология ничего особенно для страны не изменит.

«Знаете, когда люди тяжело разводятся, они сначала делят квартиру, потом — бытовую технику, а потом — продукты в холодильнике. Вот эта стадия уже „продукты в холодильнике“. Сомневаюсь, чтобы такие решения на что-то драматично повлияли», — сказал собеседник «360».

Россия даст асимметричный ответ

Политолог и журналист Юрий Светов напомнил, что маневры вокруг того, чтобы Россию наконец признали страной с рыночной экономикой, продолжались десятилетия. Пришлось исполнить ряд требований ради вступления во Всемирную торговую организацию.

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«Теперь, когда США отказываются нас признавать, они могут формулировать всякого рода обвинения в адрес России, например, в том, что она применяет демпинг. Думаю, эта позиция связана с попытками Запада установить потолок цен на нефть», — сказал Светов.

Он припомнил слова посла Антонова: комментируя механизм ценовых ограничений на нефть, дипломат допустил, что в случае успеха последует попытка ввести потолок цены на газ, а потом вообще на любые продукцию и товары, которые нужны Соединенным Штатам.

Так США просто начнут объявлять: «Мы вводим потолок цен, иначе не сможете продавать!». Это элемент некорректной конкуренции. Поскольку у американцев есть такого рода возможности, они будут этим пользоваться Юрий Светов.

По словам Светова, все формально независимые государства, находящееся под политическим и экономическим влиянием США, — Европейский союз, Австралия, Япония и другие «подпевалы» — тут же повторят шаг сюзерена.

«Отвечать мы будем, но, скажем откровенно, у нас несоразмерный вес в мировой экономике. У американцев он гораздо больше, много рычагов воздействия. Поэтому будем действовать, как говорил Путин: „Ответим, но асимметрично“», — подытожил политолог.