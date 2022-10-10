Мир 10 октября 2022, 19:42 Поделиться Telegram

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Viber США сливают Зеленского. Американские СМИ признали причастность Киева к терактам Политолог Самонкин: США открещиваются от преступлений Украины, чтобы не спонсировать ее РИА «Новости»

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Американские СМИ все чаще подтверждают причастность Украины к различным преступлениям. Это тревожный сигнал для президента Владимира Зеленского и его режима. Постепенным отказом от поддержки киевской власти и ее действий в публичном пространстве США хотят подготовить почву, чтобы перестать спонсировать провальный антироссийский проект.

Признания в NYT

Издание The New York Times написало со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника, что организатором взрыва на Крымском мосту 8 октября были киевские спецслужбы. В России допускали, что за терактом стоят сами власти США, однако в Пентагоне не стали комментировать случившееся.

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Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с Советом безопасности подчеркнул, что Киев использует террористические методы и действует наравне «с самыми одиозными террористическими группировками».

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Это не первый случай, когда американские СМИ открыто признавали преступления украинских властей: 5 октября NYT написало, что Киев причастен к убийству журналистки Дарьи Дугиной, дочери известного российского философа, идеолога русского мира Александра Дугина. Она погибла в результате взрыва в конце августа.

Злоумышленники установили бомбу под водительским сидением автомобиля и привели ее в действие, когда Дугина возвращалась с литературно-музыкального фестиваля «Традиция». По некоторым данным, целью был отец журналистки. Но в тот вечер он решил поехать на другой машине.

Российские следственные органы выяснили, что исполнителем убийства выступила гражданка Украины, бывшая сотрудница спецслужб, также служившая в ВСУ. Ей удалось скрыться на территории Эстонии.

Спустя полтора месяца в The New York Times вышла статья о том, что украинские власти санкционировали убийство Дарьи Дугиной. По информации издания, Пентагон не предоставлял ни разведывательной информации, ни какой-либо другой помощи в организации и исполнении убийства.

«Американские официальные лица также заявили, что не знали об операции заранее и выступили бы против убийства, если бы с ними проконсультировались», — сказано в публикации NYT.

Тревожный знак для Зеленского

Такая риторика американских СМИ говорит о том, что американское Минобороны ослабляет поддержку своего антироссийского проекта на территории Украины, уверен председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства Юрий Самонкин.

Это тревожный звоночек для президента Украины о том, что все идет не по плану. После победы России, мне кажется, США просто будут сливать полностью этот проект Юрий Самонкин.

В комментарии для «360» политолог напомнил, что Киев нужен Вашингтону только как таран против Москвы, а когда его эффективность упадет, Пентагон откажется и от информационной поддержки, и от материальной. Тот факт, что престижные американские СМИ открыто подтверждают причастность украинских спецслужб к громким преступлениям в России, только подтверждает: США собираются и дальше открещиваться от действий киевских властей.

«Американцы дают понять, что готовы слить собственный бандеровский нацистский проект. По сути, они показывают Зеленскому, что не заинтересованы в дальнейших инвестициях, тем более в членстве Украины в НАТО и оказании какой-либо поддержки, если их военная операция провалится», — объяснил Самонкин.

При этом уже сейчас все, чем США могут помочь Украине, — это информационные вбросы о мнимых победах ВСУ и возможности для Зеленского выступать на европейских площадках. О реальной поддержке, по мнению политолога, речи уже не идет.

«Эта информационная парадигма ничего не меняет: Украина потеряла четыре своих бывших региона, она рассыпается на части. Соединенные Штаты Америки действительно сливают Зеленского, активно не вмешиваются, а ведут мягкую разведку — собирают и анализируют данные о потенциале наших Вооруженных сил», — заключил Самонкин.

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