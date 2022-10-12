Американцы одернули Украину, но помогать не перестанут: политолог Дудчак рассказал о планах США | 360°

Эксклюзив 12 октября 2022, 18:20 Поделиться Telegram

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Viber Без финансовой и политической помощи США проект «Украина» давно бы закрылся Политолог Дудчак: Украина нужна США, чтобы строить козни России Freepik.com

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Президент США Джо Байден порекомендовал украинском лидеру Владимиру Зеленскому перестать жаловаться на недостаточную помощь от американцев. Экономист и политолог Александр Дудчак пояснил в разговоре с «360», что это был прозрачный намек: такие вопросы не решают публично. Скорее всего, президент Украины запутался между указаниями из Вашингтона и Лондона, ведь их интересы в конфликте не всегда совпадают.

Далее — прямая речь политолога.

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Запад воюет Украиной против России

Отповедь Джо Байдена его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому едва ли можно расценивать как сигнал того, что Соединенные Штаты устали от Украины. Просто американский лидер хотел сказать: «Пиши в личку, дурак, нечего публиковать для всех!». Украинцам всего мало, им бы таблеток от жадности — и побольше.

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Зеленскому напомнили внимательнее читать указания. Хотя, с другой стороны, есть противоречия между наставлениями американцев и британцев. А президент Украины с командой вынуждены слушать тех и других, при этом команды не всегда совпадают, бывают противоречия. Это столкновение интересов внутри самого западного сообщества.

Интерес у Соединенных Штатов не пропадет, пока есть такое государственное образование под названием «Украина», которое можно выдавать за суверенное государство. Оно необходимо США, чтобы вести антироссийскую деятельность и создавать проблемы Москве

Для американцев лучше всего вести борьбу против России, изображая, что ее ведет Украины, которая в данном случае просто инструмент. Что касается НАТО, то это организованная преступная группировка, находящаяся в подчинении у США. Что они скажут, то и будет выполнять альянс.

Freepik.com

Помощь США убивает Украину

Вашингтон не прекратит помогать Киеву, они будут делать это так же открыто, как раньше. В таком режиме, чтобы поддерживать конфликт. При этом Соединенные Штаты с удовольствием бы сделали так, чтобы у России была гора проблем, чтобы пожар был поярче.

Без помощи, финансовой и политической, проект «Украина» давно бы закрылся. Без постороннего вмешательства уже наступил бы мир и началось стабильное развитие страны. Однако Западу выгодно продолжать свою «помощь», хотя на деле это ведет к уничтожению населения и разрухе.

При этом в правящих кругах Штатов многие недовольны многомиллиардной помощью, которую их страна шлет Украине. Те, кто переживает за состояние экономики, не понимают, а почему, собственно, нужно помогать другому государству, когда в своем немало проблем.

С другой стороны, конфликт на Украине очень выгоден американскому военно-промышленному комплексу. Он требует многолетних контрактов уже сейчас, и, по их расчетам, боевые действия будут продолжаться долго. Однако простым людям и бизнесменам, не связанным с военной сферой, такой подход едва ли интересен.

Американцы не готовы к переговорам

Сложно сказать, состоятся ли переговоры лидеров России и США. Пока это было бы странно — после всех хамских заявлений Байдена, которые он себе позволяет. Разумеется, все может измениться, но сегодня для этого нет никаких резонов. Подготовка к встрече не ведется, а случайно в коридоре президенты сверхдержав вряд ли столкнутся.

Хотя, конечно, поводов для общения могло быть немало. Просто с американцами договариваться сейчас сложно, да они пока и не показывают желания идти на контакт. При этом российская сторона всегда подчеркивала, что готова к конструктивным переговорам.

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