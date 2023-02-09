Эксклюзив 09 февраля 2023, 15:35 США обыграли сами себя в ситуации с подрывом «Северных потоков» Аналитик Колчин: атака США на «северные потоки» ударила по репутации Соединенных Штатов РИА «Новости»

Читать 360tv в

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что президент США Джозеф Байден заработал статус «террориста» будучи причастным к подрыву «Северных потоков». Аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин в беседе с «360» отметил, что действия Соединенных Штатов становятся все более небезопасными для России.

«Ранее администрация Байдена угрожала интересам России в первую очередь косвенными путями: с помощью дипломатических угроз и попыток дестабилизации на постсоветском регионе», — сказал он.

Реклама

По его словам, последние действия со стороны США гораздо опаснее, чем просто подпольная политическая игра.

«На Соединенных Штатах лежит ответственность подрыв трубопроводов „Северный поток“. Это — не что иное, как прям акт против интересов РФ», — заявил Колчин.

Также к непосредственным угрозам в адрес России со стороны США он отнес поставки оружия для ВСУ.

«Террористическая сущность подрыва „Северных потоков“ объясняется и попыткой устрашения тех стран, которые не готовы мириться с попытками Соединенных Штатов сохранить американскую гегемонию», — подчеркнул собеседник «360».

По его мнению, такие действия со стороны США подтверждают, что они не гнушаются применять самые низкие — включая силовые — способы для установления и поддержания своей власти. Также Колчин отметил, что в ситуации с «Северными потоками» американское правительство обыграло само себя.

«Причастность к подрыву трубопровода стала ударом по репутации США», — сказал он.

Колчин сказал, что теперь за дипломатическими усилиями Соединенных Штатов пристально следят со всех континентов.