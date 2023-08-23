Мир 23 августа 2023, 23:53 США обвинили в превращении заседания Совбеза ООН по Сирии в фарс Полянский назвал «антисирийским спектаклем» выступление США на Совбезе ООН РИА «Новости»

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Представленные США докладчики на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии превратили встречу в фарс. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил первый заместитель постоянного представителя России во всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он раскритиковал выступление заместителя руководителя некоммерческой организации «Женщины за развитие» Лубын Алканавати. По мнению Полянского, она давно потеряла связь с реальностью.

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«Сложно найти что-то более далекое от правды, чем прозвучавшие из ее уст утверждения и измышления. Сожалеем, что американское председательство решило превратить наше заседание в фарс и бесполезный антисирийский спектакль» — заявил Полянский.

Дипломат подчеркнул, что приглашением к заседанию спикеров американцы попытались уйти от вопросов о своем незаконном присутствии на юго-востоке Сирии, где регулярно идет подготовка боевиков. Такое поведение является главным дестабилизирующим фактором в регионе.

В качестве примера Полянский привел нападение боевиков «Исламского государства»* на автобус с сирийскими военнослужащими 10 августа.

По словам дипломата, США намерены продолжать оккупацию обширных районов на северо-востоке Сирии и сохранять действующие санкции против страны, добиваясь дальнейшего ухудшения социально-экономической ситуации и активизации экстремистского подполья.

«Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная в России.