Эксклюзив 07 июля 2023, 14:17 🔥 США не смирились с поражением в Сирии. Костер войны вновь попытаются разжечь Политолог Гуреев: США захотят выдворить Россию из Сирии как основного игрока U.S. Department of Defense

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США упрекнули российских военных о том, что они будто бы мешают бороться с терроризмом в Сирии. Это связано с тем, что американцы до сих пор не смирились со своим поражением в попытке свергуть Башара Асада с поста легитимного президента арабской республики. Однако Вашингтон постарается найти способ снизить уровень влияния России и вновь дестабилизировать регион, заявил «360» политолог Данила Гуреев.

Далее — прямая речь.

Поражение США

Сирия была одной из ключевых точек соприкосновения интересов США и России. Спровоцированная Штатами «цветная революция» в 2011 году не увенчалась успехом.

Единственное, чем она увенчалась, — кровопролитная гражданская война, которая длилась практически все десятилетие. Откровенно говоря, она продолжается до сих пор.

В этом конфликте Россия сделала ставку на легитимное правительство Башара Асада, США — на сирийскую оппозицию, которая не очень отличалась от ИГИЛ*. Но сейчас в регионе наступил относительный мир.

США многое потеряли, для них это огромное геополитическое поражение по разным причинам.

В первую очередь укрепилась роль России в Ближней Азии, а Штаты утратили контроль над нефтегазовыми месторождениями, промышленностью и торговлей.

Президент Сирии Башар Асад (второй справа) во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлевской стены, 2023 год / РИА «Новости»

Разные подходы

Основная позиция США — «разделяй и властвуй». Для них чем больше дестабилизация ситуации в регионе, тем лучше. Россия же всегда была нацелена на стабилизацию и торговлю в мирном русле.

Эти разные подходы привели к тому, что Штаты серьезно обозлились на нас, уступать свои геополитические интересы они не хотят.

Американцы до сих пор мнят себя геополитическим гигантом и мыслят категориями однополярного мира, им непонятно, почему они проиграли.

До сих пор не смирились

Поэтому сегодня мы видим: Соединенные Штаты не смирились с тем, что происходит в Сирии. Легитимизация Башара Асада крепнет все больше, Сирия уже в Лиге арабских стран, ключевые игроки это признали.

Но США не могут принять поражение и снова подогревают противостояние, спонсируя сирийскую оппозицию. Конфликт, к сожалению, полностью не завершился.

Чтобы вновь разжечь костер, США хотят выдворить Россию из Сирии как основного стабилизирующего игрока. Думаю, нам стоит ожидать определенных провокаций со стороны американского правительства или подконтрольных ему государств в вопросах Сирии.