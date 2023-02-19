Мир 19 февраля 2023, 13:21 США не приняли Россию всерьез. Как американцы допустили главную ошибку в геополитике Колумнист TNI Баша: желание США доминировать в мире заставило Путина начать СВО РИА «Новости»

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Неправильное поведение американской администрации на протяжении многих лет подтолкнуло Россию к проведению специальной военной операции. Об этом в своей колонке для журнала The National Interest написал обозреватель Самид Баша.

Он пояснил, что после развала Советского Союза США ориентировались на доктрину, которую выпустил занимавший в 1992 году пост заместителя главы Пентагона Пол Вулфовиц. Он продвигал основную мысль, что американцы должны сохранить мировое превосходство любой ценой и ликвидировать всех геополитических конкурентов.

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В качестве реализации доктрины Вулфовиц предложил развивать оборонные соглашения, чтобы захватить в свою орбиту Германию и Японию для создания единой системы глобальной безопасности и демократического мира.

Россию из поля зрения упустили

Россия при этом полностью выпала из поля зрения американцев. Никаких попыток наладить контакт или принять мирные предложения, с которыми выступали власти страны, всерьез не предпринимали. Все данные обещания, в том числе об отказе расширения НАТО в страны Восточной Европы, сочли незначительными.

В результате США втянули в свою орбиту сначала страны бывшего Варшавского договора, а потом и бывшие советские республики Прибалтики. Все протесты России тогда остались без внимания.

Момент перелома

Переломный момент наступил в 2007 году, когда президент России Владимир Путин выступил со знаменитой Мюнхенской речью. Он подчеркнул, что не видит в расширении НАТО модернизации альянса или обеспечения безопасности в Европе. Российский лидер отметил, что поведение блока снижает уровень взаимного доверия и нарушает все ранее принятые договоренности.

Президент России пришел к выводу, что США не видят для себя в мире равноправных партнеров и продолжают следовать своему плану по навязыванию своей воли другим странам. Это мнение только укрепилось после поддержки американцами первых протестов на Украине, которые настолько раскололи политические элиты страны, что это привело к государственному перевороту.

Специальная военная операция стала единственным вариантом для России показать США и их сателлитам, что Россия готова противостоять любой попытке экспансии и пункты доктрины Вулфовица останутся невыполненными.