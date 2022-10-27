США задумались о смягчении потолка цен на российскую нефть: причины и последствия | 360°

Мир 27 октября 2022, 17:07 США задумались о смягчении потолка цен на российскую нефть. Им не хватило союзников Экономист Разуваев сравнил идею потолка цен на нефть с действиями Средневековой Европы

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Американские власти могут пересмотреть условия потолка цен на российскую нефть. Дело в том, что их не поддержали самые важные торговые партнеры России по энергоресурсу — Индия и Китай. Теперь эта идея, похоже, не имеет смысла.

США не смогли уговорить страны на потолок цен

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Администрация президента Джо Байдена рассматривает вариант смягчения потолка цен на нефть из России. США попросту не смогли договориться с другими государствами, чтобы они согласились ввести ограничение. Идею поддержали лишь страны «Большой семерки» (G7) и Австралия, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

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По словам собеседников агентства, в частном порядке о возможном присоединении к этой санкции заявила Южная Корея. Также G7 пытаются вовлечь Новую Зеландию и Норвегию. Самые важные торговые партнеры России по нефти — Индия и Китай — отказались от участия в установлении потолка цен.

«Американские власти были вынуждены свернуть план по введению потолка цен на российскую нефть из-за скептицизма инвесторов и растущего риска на финансовых рынках, вызванного волатильностью цен на нефть, а также усилиями центробанков по борьбе с инфляцией», — отметил Bloomberg.

При этом СМИ привели слова неназванного высокопоставленного чиновника Минфина США. Он заявил, что американская сторона никогда и не рассматривала диапазон предельных цен на нефть вместе с союзниками. Решение о потолке цен должны озвучить до 5 декабря. Тогда в силу вступит восьмой пакет санкций Евросоюза.

РИА "Новости"

Введение потолка цен не сработало

Идея установить потолок цен на российскую нефть сама по себе неправильная, глупая и даже безумная. Об этом «360» рассказал экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Это идея картеля. Так Средневековая Европа себя вела. <…> Если бы у нас не было альтернативы, прежде всего Индии и Китая, они (США, страны Европы — прим. ред.) могли бы на нас давить, потому что наш бюджет очень зависит [от продажи нефти]. А так — нет. <…> В свободной глобальной экономике она (идея установления потолка цен на нефть — прим. ред.) никак не катит», — пояснил он.

Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов отметил, что введение потолка могут вовсе отменить. Это связано с тем, что Штатам попросту не удалось договориться с третьими странами, в частности, Китаем и Индией — основными потребителями российской нефти. Без их участия идея теряет всякий смысл.

«Запад и без того отказался от покупок российской нефти. <…> Думаю, тут будет действовать просто эмбарго на покупку российской нефти, а предельные цены не удалось ввести, так как их не поддержали другие потребители. <…> Они готовы и дальше покупать российскую нефть», — уточнил Суверов.

Ограничения снимут в случае победы республиканцев

Не стоит забывать, что в США грядут выборы в сенат. По мнению Разуваева, можно говорить о том, что выигрывают республиканцы, а они «ребята рыночные», в отличие от демократов. Собеседник «360» считает, что в случае победы республиканцев все ограничения будут забыты.

С высокой вероятностью резервы разморозят, потому что их инвестиции здесь тоже зависли. Их доля в «Газпроме» очень большая. <…> Они-то свою долю не получат сейчас, все зависло. Их бизнес страдает, потому что бизнес деньги вложил, дивидендов не получает. То, что там все заморожено, бизнес-то с этого ничего не имеет Александр Разуваев.

Стоимость нефти и реакция России

Информация по потолку цен на нефть из России не раз менялась. Сначала появились сообщения, что американский Минфин предлагал ввести его от 40 до 60 долларов за баррель. Однако позже Bloomberg сообщил, что Вашингтон предлагает остановиться на 60 долларах за баррель.

Об установлении потолка цен на российскую нефть G7 договорились в начале сентября. Президент России Владимир Путин предупредил Запад о возможных последствиях такого решения, назвав подобные ограничения глупостью. Ведь они попросту приведут к подорожанию ресурса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва полностью перестанет поставлять энергоресурсы тем государствам, которые введут потолок цен.