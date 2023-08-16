Эксклюзив 16 августа 2023, 19:01 США наступают Китаю на горло. Что там по Тайваню? Обозреватель «360» Бер объяснил нерешительность КНР в тайваньском вопросе Телеканал «360»

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Пока все обсуждают новости с украинских полей, президент США Джо Байден не оставляет в покое ситуацию в Тихоокеанском регионе. И поскольку ВСУ не показывают внушительных результатов, Соединенные Штаты решили поделиться долларами из американской копилки для Украины с Тайванем. Китай при этом никаких решительных действий в отношении острова не предпринимает. Почему властям КНР следовало бы вести себя более активно, объяснил обозреватель «360» Иван Бер.

Далее — его прямая речь.

Недовольство не прибавляет Китаю решимости

Всего на обороноспособность Тайваня Соединенные Штаты выделили 345 миллионов долларов — закупили ПВО и средства борьбы с надводными целями, тем самым превращая остров в неприступный форт.

Китай недоволен, а тут еще из украинского бюджета Байден запросил у конгресса дополнительные финансы. Говорит, угроза со стороны Пекина растет, надо помочь добрым островитянам. А сам Пекин никаких решительных мер по Тайваню еще не предпринял. Только грозится.

Тайваньцы же примут любую военную помощь США: нужны будут военные базы — они будут в любом количестве, а для американцев господство в Тихоокеанском регионе очень важно.

Взять, например, солнечные, жизнерадостные Гавайи. На картинках в интернете острова такие красивые: вулканические горы, пальмы, пляжи, голубой океан! И ни на одном фото не видно большого количества военных баз США с боевыми кораблями, авианосцами и подлодками. И это нормально.

Гавайи — самый милитаризированный штат Америки. На него ежегодно выделяют крупные суммы денег для военного оснащения. Уверен, стратегическое ядерное оружие США там тоже расположено. А теперь, когда остров уничтожен пожаром, можно выделить еще больше средств и превратить его в военную базу.

А чтобы в конгрессе недолго думали, потенциальный конфликт на Тайване подчеркнет стратегическую необходимость военного укрепления в Тихом океане.

Это все к тому, что у Китая два варианта: или впустить США на Тайвань и отдать Тихий океан, или вернуть свою землю и дать понять США, что военно-морских баз вокруг Китая не будет.

Китайцы никогда не отличались воинственностью

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу предупреждал, что попытки играть с огнем в вопросе Тайваня обречены на провал. С таким заявлением он выступил на конференции в Москве.

Все это напоминает коммунистические лозунги, позаимствованные Китаем, Кореей и даже Японией у СССР. «Бей врага — спасай Родину», «Не дадим в обиду народ», «Вперед-вперед, малышка вомбат, мы вражескую команду возьмем за хобот» и многие другие.

Никаких конкретных действий, чтобы США задумались и стали осторожнее, не принято. Разве что поездки в Россию с китайской стороны регулярны. Можно же не копаться в серых тонах, мир имеет только две стороны — плохо и хорошо.

Заявили бы, что с Россией нам по пути, с ней будем строить многополярный мир, а США — провокаторы, захватчики и преступники. И вопрос с Тайванем решится быстро.

Хорошо, координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби 4 августа заявил, что из украинского пакета не выделят деньги Тайваню. Но это не значит, что он сказал правду или что их не выделят с другого счета.

Пока Китай дает фору американцам, остров крепнет с каждым месяцем. Китайцы никогда не отличались воинственностью: ни одной войны они никогда не вели, не считая гражданской в конце 1940-х, да, пожалуй, против японских оккупантов.

Генетически народ КНР осторожный, радеет за сохранение полуторамиллиардной нации, исключительно чтобы прокормить такое число, а конфликт с США — это санкции, а через Тайваньский пролив проходит 80% мировой торговли.

К тому же у Китая с конца прошлого века много бизнес-активов на территории США. Сначала нужно подготовиться к вероятному экономическому кризису в случае войны.

Китаю лучше не тянуть с подготовкой

СВО не будет длиться долгие годы. Перелома пока не наступило, но он близится, и тогда Украине придется пойти на уступки и сесть за стол переговоров с РФ. И когда Россия получит свои гарантии безопасности, не факт, что ей удобно будет активно помогать КНР.

Получится ситуация — как сейчас между Китаем и Россией: в гости ездят, поддерживают, но слишком осторожно. Возможно, КНР как раз-таки ждет того самого переломного момента в СВО, когда ВСУ не в силах будут не то что наступать, а даже удерживать линию фронта. Тогда, вероятно, в Китае начнут предпринимать активные действия по возвращению Тайваня.

Спровоцировать Китай на активные действия Тайвань может, провозгласив свою независимость. Такой шаг уронит авторитет Си Цзиньпина, который сейчас в Китае словно второй Мао Цзэдун.

Для США Тайвань важен из-за высоких технологий, которые там активно развивают: электронные платы, наночипы, микросхемы — больше половины этих продуктов от мирового значения производится именно там.

Отдать Китаю такое мощное оружие в Белом доме не хотят, ведь Китай для них сегодня — главный экономический конкурент, а с Тайванем в составе КНР шансы доминировать на мировом рынке для США уменьшатся и со временем исчезнут, учитывая новую политику разделения планеты на многополярное управление.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и берегите друг друга.