Мир 25 мая 2023, 15:43 США играют в непричастность к атакам на Россию. Кто кем управляет на самом деле? Политолог Светов заявил, что Зеленский лишь матерчатая кукла на руке США Telegram

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Американская пресса заподозрила, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной. Не исключено, что инициативу у него полностью перехватило Главное управление разведки. Действительно ли США непричастны к атакам на российскую территорию и кто управляет куклой в Киеве — в материале «360».

Зеленского отстраняют от власти?

Владимир Зеленский, вероятно, утратил контроль над Украиной, передав его руководителям Главного управления разведки. Об этом в статье для издания The American Conservative заявил обозреватель Брэдли Делвин.

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По его словам, к такому выводу можно прийти, гладя на попытки ВСУ атаковать российскую территорию. Причем не так давно обнародованные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что США убеждали украинское ГУР не делать этого.

Кроме того, Зеленский не раз публично признавался, что не в курсе планов собственного управления разведки. В частности, он говорил о своей неосведомленности по поводу проникновения группы диверсантов в Белгородскую область.

ГУР Украины готовит диверсии

Ранее The Times обратила внимание на связь «белгородских рейдов» и Главного управления разведки Украины. В статье также отмечалось, что нападавшие на российскую территорию были вооружены винтовками стандарта НАТО и пользовались американской техникой.

Журналисты предположили, что диверсионную вылазку могло планировать ГУР при Минобороны. Прикрытие им обеспечивали ВСУ, сообщила газета The New York Times.

Telegram-канал «Страна», в свою очередь, писал, что лидеры «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свободная Россия»* выложили совместное фото. Снимок сделан в Киеве, на Рыбальском острове, у Парка моряков. Там же расположена штаб-квартира ГУР.

Оба руководителя отрядов заявили, что готовы отбросить разногласия и работать на общее дело — вредить России. Вероятно, за пять дней до «белгородского рейда» они как раз проводили встречу в Главном управлении разведки.

Бойцы ВСУ / Telegram

Наследники нацистского режима

Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» уточнил, что разведка Украины находится под контролем разведок Соединенных Штатов и Великобритании. Поэтому контроль Зеленского над своим ГУР действительно опосредован.

Сказки, которые вдруг нам начинают рассказывать, будто какие-то секретные службы могли атаковать Кремль, не поставив в известность Зеленского, — разговоры от лукавого. Эту атаку провели по согласованию с американскими и английскими спецслужбами. Они же помогали в наведении беспилотника. Юрий Светов

По словам Светова, Запад снова начал пиарить украинского президента как лидера всемирного масштаба. Его отвезли на французском самолете на встречу G7, сейчас приглашают еще куда-то. Недавно Зеленский якобы совершил поездку на фронт, поздравлял бойцов и так далее.

Владимир Зеленский поздравляет бойцов Днем морской пехоты ВМС ВСУ на линии обороны Угледар — Марьинка / Telegram

«То есть „надувание“ фигуры Зеленского идет, а за конкретные дела его режима — теракты, убийства мирного населения — кто-то другой отвечает», — отметил политолог.

Он напомнил, что современная украинская власть — полноправные наследники нацистов. И действуют по их же схеме: есть фюрер, есть героический вермахт, который сражается с большевиками, а есть эсэсовцы-злодеи, которые выходят из-под контроля Гитлера и всех убивают.

Это та же самая история, по тем же лекалам выстраивалась. Поэтому заявления, что Зеленский не прислушивается к мнению американцев, — чушь собачья. Как он может не прислушиваться? На руку надета матерчатая кукла, и рука ею управляет. Как, каким образом эта кукла может сама чего-то делать? Юрий Светов

США не зря выбрали Зеленского

Светов усомнился, что американцам невыгодно нападение украинцев на российскую территорию. Он напомнил, что официальные лица США говорят: «Мы не поощряем, но как конкретно вести военные действия — это ответственность Украины».

«То есть „мы не поощряем“, но и не запрещаем. Оружие чье? Американское. Системы наведения этого оружия чьи? Американские. Спутники чьи помогают? Американские. Поэтому все эти заявления лишь попытки навести тень на плетень», — заверил политолог.

Хоть военными действиями и руководят в Пентагоне, у Зеленского есть реальная власть внутри страны, и будет ошибкой это недооценивать, как ранее, предупредил собеседник «360». По его мнению, шутки о клоуне с дорожками кокаина неактуальны.

Ведь американцы, когда выбрали и готовили Зеленского, оценили наличие определенных положительных качеств. Сегодня эти качества позволяют ему делать свое дело. Как бы то ни было, он встречается с лидерами разных стран и находит с ними общий язык. Юрий Светов

Светов добавил, что украинский президент со своей командой отлично умеет расправляться с оппозицией, гонять «чужих» олигархов, контролировать денежные потоки. Однако когда речь идет о военной операции, в дело вступают другие главные действующие лица.

* Легион «Свобода России» признан террористической организацией и запрещен на территории России.