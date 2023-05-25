25 мая 2023, 15:43
США играют в непричастность к атакам на Россию. Кто кем управляет на самом деле?
Политолог Светов заявил, что Зеленский лишь матерчатая кукла на руке США
Американская пресса заподозрила, что президент Украины Владимир Зеленский мог потерять контроль над страной. Не исключено, что инициативу у него полностью перехватило Главное управление разведки. Действительно ли США непричастны к атакам на российскую территорию и кто управляет куклой в Киеве — в материале «360».
Зеленского отстраняют от власти?
Владимир Зеленский, вероятно, утратил контроль над Украиной, передав его руководителям Главного управления разведки. Об этом в статье для издания The American Conservative заявил обозреватель Брэдли Делвин.
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По его словам, к такому выводу можно прийти, гладя на попытки ВСУ атаковать российскую территорию. Причем не так давно обнародованные секретные документы Пентагона свидетельствуют о том, что США убеждали украинское ГУР не делать этого.
Кроме того, Зеленский не раз публично признавался, что не в курсе планов собственного управления разведки. В частности, он говорил о своей неосведомленности по поводу проникновения группы диверсантов в Белгородскую область.
ГУР Украины готовит диверсии
Ранее The Times обратила внимание на связь «белгородских рейдов» и Главного управления разведки Украины. В статье также отмечалось, что нападавшие на российскую территорию были вооружены винтовками стандарта НАТО и пользовались американской техникой.
Журналисты предположили, что диверсионную вылазку могло планировать ГУР при Минобороны. Прикрытие им обеспечивали ВСУ, сообщила газета The New York Times.
Telegram-канал «Страна», в свою очередь, писал, что лидеры «Русского добровольческого корпуса» и легиона «Свободная Россия»* выложили совместное фото. Снимок сделан в Киеве, на Рыбальском острове, у Парка моряков. Там же расположена штаб-квартира ГУР.
Оба руководителя отрядов заявили, что готовы отбросить разногласия и работать на общее дело — вредить России. Вероятно, за пять дней до «белгородского рейда» они как раз проводили встречу в Главном управлении разведки.
Наследники нацистского режима
Политолог и журналист Юрий Светов в разговоре с «360» уточнил, что разведка Украины находится под контролем разведок Соединенных Штатов и Великобритании. Поэтому контроль Зеленского над своим ГУР действительно опосредован.
Сказки, которые вдруг нам начинают рассказывать, будто какие-то секретные службы могли атаковать Кремль, не поставив в известность Зеленского, — разговоры от лукавого. Эту атаку провели по согласованию с американскими и английскими спецслужбами. Они же помогали в наведении беспилотника.
Юрий Светов
По словам Светова, Запад снова начал пиарить украинского президента как лидера всемирного масштаба. Его отвезли на французском самолете на встречу G7, сейчас приглашают еще куда-то. Недавно Зеленский якобы совершил поездку на фронт, поздравлял бойцов и так далее.
«То есть „надувание“ фигуры Зеленского идет, а за конкретные дела его режима — теракты, убийства мирного населения — кто-то другой отвечает», — отметил политолог.
Он напомнил, что современная украинская власть — полноправные наследники нацистов. И действуют по их же схеме: есть фюрер, есть героический вермахт, который сражается с большевиками, а есть эсэсовцы-злодеи, которые выходят из-под контроля Гитлера и всех убивают.
Это та же самая история, по тем же лекалам выстраивалась. Поэтому заявления, что Зеленский не прислушивается к мнению американцев, — чушь собачья. Как он может не прислушиваться? На руку надета матерчатая кукла, и рука ею управляет. Как, каким образом эта кукла может сама чего-то делать?
Юрий Светов
США не зря выбрали Зеленского
Светов усомнился, что американцам невыгодно нападение украинцев на российскую территорию. Он напомнил, что официальные лица США говорят: «Мы не поощряем, но как конкретно вести военные действия — это ответственность Украины».
«То есть „мы не поощряем“, но и не запрещаем. Оружие чье? Американское. Системы наведения этого оружия чьи? Американские. Спутники чьи помогают? Американские. Поэтому все эти заявления лишь попытки навести тень на плетень», — заверил политолог.
Хоть военными действиями и руководят в Пентагоне, у Зеленского есть реальная власть внутри страны, и будет ошибкой это недооценивать, как ранее, предупредил собеседник «360». По его мнению, шутки о клоуне с дорожками кокаина неактуальны.
Ведь американцы, когда выбрали и готовили Зеленского, оценили наличие определенных положительных качеств. Сегодня эти качества позволяют ему делать свое дело. Как бы то ни было, он встречается с лидерами разных стран и находит с ними общий язык.
Юрий Светов
Светов добавил, что украинский президент со своей командой отлично умеет расправляться с оппозицией, гонять «чужих» олигархов, контролировать денежные потоки. Однако когда речь идет о военной операции, в дело вступают другие главные действующие лица.
* Легион «Свобода России» признан террористической организацией и запрещен на территории России.
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Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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