Эксклюзив 25 апреля 2023, 11:52 США и Украина идут ва-банк. Оправдания неудачи уже готовы Политолог Мезюхо заявил, что Запад планирует переговоры с Россией после наступления ВСУ РИА «Новости»

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Украина лишится поддержки Запада в случае провала контрнаступления. Председатель крымского Центра политического просвещения Иван Мезюхо пояснил «360», что подобные публикации в зарубежных СМИ — лишь попытка подготовить западное общество к поражению ВСУ.

Далее — его прямая речь.

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Запад готовится к провалу ВСУ

The New York Times своей статьей о том, что провал контрнаступления ВСУ сделает невозможным повторное наращивание потенциала украинской армии, открыла еще тот секрет Полишинеля. И так известно, что у Украины есть только один шанс для контрнаступления.

На мой взгляд, в большей степени США ожидают, что Вооруженные силы Украины потерпят поражение в ходе попытки наступления. В этом смысле американцы готовятся к новой волне дезинформации и работе с общественностью, чтобы максимально смягчить последствия будущей неудачи американцев.

Сегодня западные массмедиа в первую очередь готовят свое общество к поражению Запада на Украине. Ведь именно так будет восприниматься поражение режима президента Украины Владимира Зеленского на поле боя.

Поэтому постепенно, через вбросы в средствах массовой информации, подготавливается почва для оправдания американцев — почему не получилось на Украине. Это будет второй внешнеполитический проигрыш Соединенных Штатов Америки после Афганистана.

США нужны переговоры

Сложно сказать, когда произойдет украинское контрнаступление, тут надо обладать данными военной разведки. Но то, что США заинтересованы в том, чтобы Владимир Зеленский пошел на очередную мясорубку — очевидно.

План Соединенных Штатов прост: они желают через Украину нанести удар по критическим объектам инфраструктуры Российской Федерации. Американцы понимают, что у ВСУ только одна возможность на попытку так называемого наступления.

В лучшем варианте для США Украина отвоевывает как можно больше территории у России и наносит серьезный ущерб российской армии. Если этот сценарий будет реализован, Соединенные Штаты тут же начнут продвигать идею переговорного процесса с нашей страной на невыгодных для России условиях.

Вот такой незамысловатый план у американцев. При этом Вашингтон в любом случае будет продвигать идеи переговорного процесса — и в случае поражения Украины, и в случае, если наступление принесет хоть какой-то, хоть небольшой результат для режима Зеленского.

Однако было бы наивно полагать, что наша страна не готовится к украинским провокациям. Сегодня все готовятся к решающей битве — и Россия, и Украина (читай — Запад). Думаю, что нам нечего переживать.