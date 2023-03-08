Эксклюзив 08 марта 2023, 23:28 США и ЕС поддержали протесты в Грузии. Запад работает по отработанной схеме «Голос Мордора»: за протестами в Грузии стоят США и Евросоюз РИА «Новости»

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Протестующие против принятия закона об иноагентах в Грузии второй день подряд устраивают масштабные акции в центре Тбилиси. Демонстранты попытались штурмовать здание парламента республики, после чего начались стычки с представителями полиции. Автор Telegram-канала «Голос Мордора» специально для «360» поразмышлял о том, кто на самом деле стоит за беспорядками в стране.

Далее — прямая речь.

Республику толкают к пропасти

В Грузии — очередная попытка майдана. На улицах меньшинство, которое можно назвать одним точным словом «Габуния» — наверное, вы помните этого удивительного персонажа. Пытаются протестовать против закона об иноагентах, который то ли собираются принять в стране, то ли уже приняли.

Все как полагается — агрессивные человекообразные пытаются во имя демократии штурмом взять госучреждения, чтобы установить правильную власть, которая приведет и без того несчастную Грузию к катастрофе. И что очень вероятно — к войне с Россией. Уж очень птенцы гнезда Сороса мечтают о некоем «втором фронте» для России.

Власть в Грузии далеко не пророссийская. Скорее — тоже русофобская. Только сейчас в умеренном варианте, так как память у них неплохая, и 2008-й они запомнили хорошо. Нельзя сказать, что Грузия как-то активно выздоравливает, но все-таки какие-то легкие намеки на это есть. Очень легкие, скорее даже призрачные. Но даже это жутко бесит Госдеп и Еврокомиссию.

РИА «Новости»

Протесты по отработанной схеме

Власть сопротивляется и достаточно жестко, потому что протесты совершенно не мирные, того и гляди, на улицах появится оружие. Обычное дело в Грузии, на самом деле. Но и протестуны очень активны и сдаваться не собираются. Если власть проявит твердость, то шансов на победу «демократии и свободы» не очень много, но они все равно есть.

Тем более, что поддержку протестующим уже выразили в Евросоюзе и США, то есть понятно, откуда у протестов растут ноги. Даже уже грозят пальчиком, то есть санкциями, если «жестокие избиения» онижедетей продолжатся. Ничего не напоминает? Правильно. Все по-старому, давно отработанному шаблону. А зачем что-то менять, если оно работает?

РИА «Новости»

Запад продемонстрировал лицемерие

Но вот что интересно: прямо сейчас проходят массовые протесты и во Франции. Там крупнейшая за последние годы забастовка из-за пенсионной реформы. Полстраны не работает и очень много протестующих. На самом деле мирных, которые пытаются привлечь внимание к своим проблемам. Но французская полиция мутузит их ничуть не хуже грузинской, а может даже и лучше, ибо опыта больше. И никаких тебе правозащитников, обеспокоенностей Госдепа и Еврокомиссии, угроз санкциями. И тут я бы сказал два волшебных слова, но они уже всем надоели. Потому скажу как есть — никакое это не другое. То же самое. Просто через призму лицемерия мерзавцев, которые мнят, что управляют миром.