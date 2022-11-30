Эксклюзив 30 ноября 2022, 14:25 Равнение на Азию. США и ЕС ищут решение постукраинского синдрома Политический советник Маркелов: США и Европа ищут решение постукраинского синдрома freepik

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Американские аналитики уверены, что внешняя политика президента США приведет к тому, что следующий этап спецоперации уничтожит украинское государство. Политический советник Сергей Маркелов пояснил «360», что Украины и так давно нет: она перестала самостоятельно существовать задолго до февральских событий. Коллективный Запад понял, что эта игрушка сломалась, и посматривает в сторону Азии — нужно же будет с кем-то дружить в будущем.

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Далее — прямая речь.

Слишком много Украины

Американские эксперты, которые считают себя независимыми, то есть не демократы и не республиканцы, серьезные аналитики — даже они стали продавливать мысль, что в мировой повестке слишком много темы Украины.

Сегодня на других территориях земного шара идет почти сотня конфликтов, где гибнет не меньше народа и проблем не меньше, чем в украинской истории. Однако они так подробно не освещаются. Почему же Украины так много?

Риторика американского президента и его команды создает ощущение, что они чуть ли не с утра до вечера только и думают об украинской ситуации. Естественно, это настораживает нормальных людей, не лишенных здравого смысла, и они начинают разбираться

Как только в пропаганде какого-то государства, в данном случае США, идет перекос в сторону каких-то искусственно созданных тем, то естественно подозревать, что кому-то выгодно их поддерживать в информационном поле. И эта выгода завязана на деньгах.

Игры пропаганды

Высказывания вроде заявления американского полковника Дугласа Макгрегора могут себе позволить только отставные чины. Любой действующий политик или военный сразу попадет под репрессии, если пойдет против официальной версии Белого дома и армии.

Люди, которые могут говорить открыто, спрашивают: «Почему президент США Джо Байден делает из Украины 90% американской внешней политики? А как же проблемы с Китаем, Средней Азией, Ближним Востоком, где Америка все проигрывает?»

Общество начинает понимать, что команде Байдена в силу разных обстоятельств выгодно, когда тема Украины постоянно поддерживается на плаву. Отговорки о стимулировании оборонного комплекса и зарабатывании денег народу неинтересны.

Всем очевидно, что Украины стало незаслуженно много в мировой повестке. Кроме того, к украинскому вопросу стали пристегивать кучу других попутных проблем: от роста цен на бензин на заправках в США до проблемы дефицита дров в Евросоюзе.

Получается, конфликт России с Украиной вдруг перевернул всю планету Земля? Адекватные люди, которые находится вне воздействия пропаганды, понимают, что это ложь.

РИА «Новости»

Прогон украинской пьесы

Разрушение украинского государства едва ли приведет к разрушению остатков послевоенного либерального порядка, как пишут западные СМИ. Если бы западный либеральный проект зиждился только на одной Украине, это бы называлось не «проект», а «авантюра».

Украина разрушена еще до 24 февраля 2022 года: она была государством без финансов, экономики, политики и собственной идеологии. Сегодня на украинском полигоне каждый день тестируют либеральные идеи Запада, в том числе отработку обмана населения

Это похоже на генеральный прогон пьесы в театре. Либеральный проект находится в стадии такой показательной перезагрузки, но при этом зрители в зале есть. Вот такая репетиция — «Смотрите все, как это происходи вживую!»

Украине можно только посочувствовать: она попала в жутчайший эксперимент со стороны мировой либеральной идеологии. Безусловно, украинский проект уже провалился. Все свелось к детсадовскому вопросу: чьи же игрушки в песочнице и кто их в итоге заберет?

Владимир Зеленский / Telegram

Взгляд в будущее — взгляд на Азию

США и ЕС сами жестко завязали свое дальнейшее будущее на победу или проигрыш Украины. Не на сохранении государства украинского, а в принципе — будет ли победа в этой истории на украинской стороне, а равно на стороне коллективного Запада.

Это спекулятивная история — проигрыш Украины куда более вероятен, чем любой другой выход из этого конфликта. Однако этим не заканчивается мировая политика или экономика. Поэтому все стремятся предугадать, что будет после того, как украинский вопрос уйдет с повестки.

Теперь европейцы и американцы смотрят и ищут решения постукраинского синдрома: они борются за ту часть территории мира, которая сегодня условно находится в независимой позиции и далека от конфликта

Делают настойчивые дружественные жесты в сторону Азии, в частности Китая. В европейской части все напряжено, все многовекторно, а в КНР более-менее все понятно: производство, деньги, товар.