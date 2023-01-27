Мир 27 января 2023, 02:26 США готовы смягчить санкции ради переговоров по Украине. России такие «печеньки» не нужны «Голос Мордора»: предложение США о смягчении санкций означает незавидное положение Украины

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США готовы смягчить антироссийские санкции ради серьезных переговоров по Украине, заявила заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд. Американская администрация решила устроить «аттракцион невиданной щедрости», посмеялся над этой ситуацией автор Telegram-канала «Голос Мордора» . В комментарии для Telegram-канала «360» он добавил, что России такие «печеньки» не нужны.

Далее — прямая речь.

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«Рука дружбы» от Нуланд

Ой, ребят, тут счастье привалило. Можно сказать — целая корзина с печеньками. Или с «ножками Буша», кому как нравится. В любом случае сперва планируются печеньки, а ножки — чуть позже. И, скорее всего, в виде гуманитарной помощи.

«Руку дружбы» протягивает России сама… Виктория Нуланд! И что сулит! Аттракцион невиданной щедрости! Говорит, давай, мол, Россия, ты выводишь войска с Украины, садишься за стол переговоров (о капитуляции, вестимо), а мы тут санкции против тебя какие-то смягчаем. Может даже McDonald’s запустим, да разрешим новые фильмы про супергероев от Marvel смотреть.

Украина обречена на поражение

И я вот даже задумался: а с какой кстати, такая благосклонность? По нынешним временам — так вообще предложение дружить семьями и взасос. Как мне кажется, есть только одна причина для всего этого. И эта причина заключается в том, что умные головы в Вашингтоне понимают одну простую вещь — Украина обречена на поражение. И никакие Leopard и Abrams ее не спасут.

Это политики могут нести в информационное пространство массы всякой чуши. Да еще журналисты. Вот вчера на одном европейском канале наблюдал, как молоденький журналюга, у которого только-только усики прорезались, на серьезных щах рассказывал, что танк Leopard — это вот прям вообще супероружие. А у русских и близко нет ничего подобного. И бежать русские солдаты будут сразу, как только услышат вдалеке рев двигателя этого чудо-зверя.

Обывателю можно вешать лапшу на уши. И политики с журналюгами это прекрасно понимают. Более того, у них работа такая, в лапшеразвесочной.

Санкции бьют по Западу сильнее, чем по России

А эксперты — если они серьезные, конечно, работают с тоннами правдивой информации, изучают гигабайты данных — хорошо знают историю и умеют делать правильные выводы. Скорее всего, эти выводы в отношении Украины неутешительны. О чем и было доложено американскому руководству, в том числе и Виктории Нуланд: так как она именно тот человек, который непосредственно занимается Украиной.

И Виктория не нашла ничего лучше, кроме как предложить России сдаться, в обмен на… смягчение каких-то там санкций, которые, к тому же, по странам Запада лупят сильнее, чем по России. Хорошая попытка, Вики, спасибо. Но прибереги печеньки для кого-нибудь другого. Может убежавшего в США Зеленского ими когда-нибудь накормишь, чтобы добро не пропадало.