Эксклюзив 02 марта 2023, 13:05 США готовятся к санкциям против Китая. Противостояние отразится на всем мире Политолог Кортунов: противостояние США и Китая возымеет последствия для всего мира freepik

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Американцы пытаются заручиться поддержкой союзников для координации санкций против Китая, если он окажет военную поддержку России. Политолог и общественный деятель Андрей Кортунов рассказал «360», что у противостояния Пекина и Вашингтона давняя история: Запад отказывается признать китайцев равными на международной арене, а те на меньшее не согласны.

Далее — прямая речь.

Санкции введут при малейшем поводе

Если говорить об официальной позиции Китая, то он не оказывает военную поддержку России. Американцам и их союзникам придется доказать, что такая помощь имеет место.

Вопросы военно-технического сотрудничества Москвы и Пекина закрыты. Однако взаимодействие между странами идет. Проводят совместные учения, российская сторона предоставляет Китаю современные военные технологии.

Если в Вашингтоне и Брюсселе сочтут, что у них есть доказательства того, что Китай все-таки поддерживает Россию и поставляет ей вооружение, то, конечно, санкции будут применены — тут сомнений нет.

Ограничения могут быть разными. Вероятно, они затронут прежде всего структуры китайского ВПК, каких-то отдельных чиновников, бизнес-компании.

Это будет частью политики противодействия не только России, но и Китаю со стороны Запада.

Противостояние продолжится

Конфликтные отношения между Китаем и Соединенными Штатами Америки формировались задолго до начала спецоперации на Украине. Это некий долгосрочный тренд.

Американцы не готовы принять Китай в качестве равного по статусу партнера в международных делах. А на меньшее КНР уже не согласится. Поэтому можно со значительной долей уверенности предсказать, что противостояния продолжатся.

Другое дело, что это противостояние может приобрести различные формы: быть более или менее жестким, захватывать большее или меньшее число областей. Пока, к сожалению, складывается впечатление, что сейчас ситуация развивается по наихудшему варианту.

Обе стороны идут к более жесткой позиции в отношении друг друга, и, конечно, это будет иметь последствия для международной системы.