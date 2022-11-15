Мир 15 ноября 2022, 15:09 США готовят Украину к мирным переговорам. Но Россия пойдет на них только на своих условиях Политолог Кошкин: Россия пойдет на переговоры с Украиной только после признания территорий Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Американцы заговорили о возможных переговорах России и Украины предстоящей зимой. Но варианты, которые они готовы предложить, не устроят Москву. Именно она будет диктовать условия мирных договоренностей, а не Вашингтон или Киев.

Генерал американской армии Марк Милли заявил, что зимой могут начаться переговоры России и Украины, так как не стоит ожидать победы ВСУ на поле боя. По данным издания Politico, Госдепартамент США тайно готовит почву для диалога конфликтующих сторон, но пока в Вашингтоне нет единого мнения на этот счет.

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Украинские элиты, по информации источников СМИ, крайне недовольны подобной перспективой. Также против переговоров якобы выступают в Совете национальной безопасности при Белом доме. Например, помощник президента Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что не считает контакты России и Украины правильным решением.

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Сам американский лидер неоднократно подчеркивал, что страна готова поддерживать Украину в противостоянии с Россией как можно дольше. Тем не менее в администрации Байдена обеспокоены тем, что запасы военной техники Запада истощаются, а республиканский конгресс захочет сократить объемы военной помощи.

Тактика США

По мнению эксперта Центра военно-политической журналистики Владимира Орлова, заявления о том, что Госдеп США готовит Украину к переговорам, не что иное как ложный флаг, который должен отвлечь Россию от реального положения дел.

«Американцы продавливают одну линию — построение нового мирового порядка, основанного на тех правилах, которые для этого мира разработают США. Больше никаких линий у Америки нет. Все, что происходит, происходит в рамках этого процесса, все эти заявления можно расценивать как отвлечение внимания на какие-то ложные действия», — сказал он «360».

Директор Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный добавил, что даже если Штаты склоняются к мирным переговорам, те условия, которые американские элиты будут готовы предложить, Москву не заинтересуют. В идеальном для Вашингтона варианте диалог должен закончиться тем, что ситуация вернется к границам 2014 года, когда Донбасс был частью Украины, но Крым уже отошел к России.

РИА «Новости»

«За это они снимут санкции, потому что по ним они бьют больше, чем по нам. Все утрясется на какое-то время, ведь никто не собирается отступать — ни мы, ни США. Но все понимают, что нужна определенная передышка, поскольку тот „гвардейский наскок“, который продемонстрировал Запад в надежде, что мы рассыплемся и дрогнем, не получился», — объяснил Подлесный.

Второй вариант, который могут рассматривать американцы, — заморозка конфликта в тех границах, которые сложились к настоящему моменту.

Фактически это будет повторение 2014 года, когда после котлов украинское руководство и поддерживающие их страны сильно испугались. Тогда сложились первые, а потом и вторые минские договоренности Геннадий Подлесный.

Сейчас Штаты готовы устроить мирные переговоры и заморозить конфликт, однако России этот вариант уже неинтересен, уверен Подлесный. Киев не раз доказывал, что не собирается соблюдать договоренности. Украина продолжит обстреливать освобожденные территории, но может отказаться от применения американских HIMARS. При этом Запад по-прежнему будет поставлять Киеву оружие, так что ВСУ будут крепнуть.

«Поэтому мы должны идти вперед и выйти хотя бы на рубеж Днепра по всей длине его протекания через территорию Украины. То есть не только вернуть Херсон, но и освободить Сумскую область, часть Киевской области, Черкасскую область. Это тот минимум, который нам нужно освободить, включая полностью всю территорию Запорожской и Херсонской областей», — подчеркнул Подлесный.

РИА «Новости»

Условия для переговоров

Прислушиваться к противоречивым сигналам, которые поступают со стороны Соединенных Штатов, России не нужно, уверен Владимир Орлов.

«Если мы действительно хотим решить проблему бандеровской Украины, власти нужно полностью абстрагироваться от того, что заявляют Марк Милли, Байден, Зеленский, да и вообще кто-либо с той стороны. Нас это не должно волновать до того момента, пока наши войска не выйдут к западной границе, к линии Керзона(восточная граница Польши и РСФСР, установленная в 1919 году. — Прим. ред.)», — сказал он.

Эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин подчеркнул в беседе с «360», что переговоры могут состояться только при одном условии: если Киев выведет свои Вооруженные силы с территории России и прекратит обстрелы, а также признает присоединение освобожденных регионов.

РИА «Новости»

«Это минимум, необходимый для понимания того, что начнутся переговоры. А там уже надо вести обстоятельный разговор о том, будет ли это безъядерная зона, какие будут контрольные органы, что будет с вооруженными силами, чтобы не получить опять угрозу, которая будет висеть над Россией», — объяснил он.

Однако киевский режим пока не демонстрирует готовности к мирному урегулированию. Более того, и президент Владимир Зеленский, и другие официальные лица открыто заявляли, что не хотят вести диалог на уровне дипломатии, а также не готовы к новому минскому формату. Однако финальное решение будут принимать в Вашингтоне, у которого вскоре могут сместиться приоритеты.

«Здесь многое зависит от Вашингтона, а для США, как записано в их стратегии национальной обороны, чрезвычайно важно приступить к нейтрализации основного вызова — Китая», — заключил Кошкин.