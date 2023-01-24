24 января 2023, 18:56
Инфляция, массовые увольнения и ложь властей. США движутся к рецессии
Политолог-американист Ордуханян: власти США врут гражданам по поводу рецессии
По данным иностранных СМИ, почти половина американцев уверены, что их страна находится в рецессии, в то время как 25% ожидают ее наступления в течение следующего года. Тем временем многие жители Штатов не имеют на сберегательных счетах и 100 долларов, а компании готовятся к сокращению рабочих мест.
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Рецессия
Как показал новый опрос Morning Consult, 46% взрослого населения США считает, что страна погрязла в рецессии, а 25% ждут снижения темпов экономического роста в течение следующего года. Республиканцы больше всех убеждены в том, что рецессия уже наступила.
Когда американцев спросили, предпринимают ли они какие-либо шаги для подготовки к экономическому спаду, 50% ответили, что хотели бы, но попросту не могут себе этого позволить. Такого мнения придерживаются большинство жителей США — не только с доходом менее 50 тысяч долларов в год, но и те, кто получает от 50 до 100 тысяч долларов. Более состоятельные граждане в основном подготовились к рецессии.
Отсутствие сбережений
Свыше 21% американцев заявили, что их ежемесячные расходы уже превышают доход. Почти у половины людей в возрасте от 45 до 54 лет на сберегательных счетах — меньше 100 долларов, сообщил Yahoo Finance.
«Ваша способность финансово выдержать то, что жизнь преподносит, прямо пропорциональна размеру вашего сберегательного счета. И это не сулит большинству американцев ничего хорошего», — подчеркнули авторы материала.
На сегодня каждый третий американец имеет такой запас средств, который не может покрыть даже самые элементарные непредвиденные ситуации, не говоря уже о серьезных потрясениях вроде проблем со здоровьем или потери работы на долгое время.
Безработица
Готовиться к безработице американцам действительно стоит. Согласно опросу, опубликованному Национальной ассоциацией экономистов в области частного предпринимательства (NABE), около 20% членов группы ожидают сокращения занятости в их компаниях в ближайшие месяцы. То есть организации понизят численность персонала впервые после пандемии коронавируса. И это на фоне все более мрачных экономических перспектив, пишет Fox Business.
«Впервые с 2020 года больше респондентов ожидают сокращения, а не увеличения занятости в своих компаниях в ближайшие три месяца», — рассказала президент NABE Джулия Коронадо.
Всего около 12% опрошенных считают, что их компания нарастит наем в ближайшие три месяца. Это усилило опасения экспертов, что по США прокатится волна массовых увольнений, отметил Bloomberg.
Ложь американских властей
Проблема рецессии в Соединенных Штатах существует давно. Правда, президент Джо Байден этого не признает, рассказал «360» политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он напомнил, что речь идет о поступательном спаде экономики в течение шести месяцев.
Там давным-давно все эти сроки были выдержаны. <…> В чем выражается рецессия? Прежде всего это беспрецедентная инфляция,
Рафаэль Ордуханян
По словам Ордуханяна, Байден лукавил по поводу отсутствия экономического спада в преддверии выборов. Политолог назвал нынешнюю администрацию США чемпионом по «самой настоящей лжи».
«Это наглая ложь абсолютно по всем пунктам своей жизнедеятельности с целью сохранить пост, свою администрацию в том виде, в котором она есть. Ложь — единственное, что им сейчас осталось, чтобы хоть каким-то образом удержаться у власти. Экономика не исключение. Все, что мы видим, — вне всякого сомнения, результат их деятельности», — подчеркнул Ордуханян.
Более того, он уверен, что при иных формулировках результаты опросов американцев были бы еще более удручающими. Ведь не каждый житель США знает, что такое рецессия.
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