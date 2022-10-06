Спецслужбы США уверены в причастности Украины к убийству Дугиной: что это означает | 360°

Мир 06 октября 2022, 20:13 Поделиться Telegram

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Viber Попытка обелить себя и отказаться от Украины. Почему США дистанцировались от убийства Дугиной Политолог Наталья Макеева: Украина для Запада — чемодан без ручки Источник фото: РИА «Новости»

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Газета The New York Times написала, что американские спецслужбы уверены в причастности Украины к убийству Дарьи Дугиной. Власти США не знали о планах украинской стороны и могли бы выступить против нападения, если бы Киев с ними консультировался. По мнению политических экспертов, США дистанцируются для того, чтобы обелить свою репутацию перед грядущими выборами.

Издание утверждает, что США не передавали Киеву разведывательную информацию и не предоставляли помощь. Руководство страны боится, что действия Украины не останутся без ответа России, писало РИА «Новости».

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Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что убийство Дугиной не несет стратегической или тактической цели.

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Дарья Дугина погибла при взрыве своего автомобиля, когда возвращалась с фестиваля «Традиция», на котором выступал ее отец, философ Александр Дугин. В ее машине сработало взрывное устройство. Исполнительницей назвали гражданку Украины Наталью Вовк.

Убийство за идею

Политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева рассказала «360», что весь коллективный Запад начинает понимать, что Украина для него чемодан без ручки и способ высасывания денег из европейских и американских бюджетов. В то время, как население этих стран бедствует.

«Запад постепенно подумывает о том, чтобы отказаться от Украины. Окно Овертона постепенно открывается. Мы видим, что Илон Маск отреагировал в соцсетях на возможность признания российского суверенитета над Крымом и четырьмя регионами бывшей Украины», — рассказала специалист.

Источник фото: unsplash

Она отметила, что за смертью Дугиной, вероятно, все же стоят западные спецслужбы. По словам Макеевой, девушку убили за идею. Для Украины не важна идеология, но на Западе она играет большую роль. Те вещи, которые нам кажутся довольно простыми, на самом деле построены на фундаментальных установках.

«Сейчас они пытаются переводить стрелки. Протолкнуть идею о том, что от части Украины можно отказаться. Но наше противостояние с коллективным Западом не убрать. Он просто хочет взять передышку и на время отказаться от Украины», — рассказала Макеева.

Спасти репутацию

Заявление США также может быть попыткой обелить страну и спланированным пиар-ходом. Гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политический советник Сергей Маркелов напомнил, что в информационном пространстве слишком много сообщений о поддержке Украины со стороны США. Евросоюз тоже помогает киевскому режиму, но Штаты сильно выделяются.

«Кто готовит ВСУ? Американские инструкторы. Кто главный финансовый сторонник Владимира Зеленского? США, потому что у ЕС уже мало денег. В информационном поле накапливаются сигналы о том, что есть только США, и больше никого нет», — рассказал Маркелов.

Источник фото: unsplash

Но такая ситуация становится не выгодна для Соединенных Штатов, поэтому они начали дистанцироваться от многих событий. Ранее власти заявили, что не знают, кто взрывал нитки «Северного потока» и «Северного потока-2», напомнил эксперт.

Но в основе такого хода лежит холодный расчет. В ноябре в США начнутся выборы в Конгресс, и демократы пытаются сделать все возможное, чтобы не проиграть.

«Началась контригра. США не хотят, чтобы их делали стороной конфликта. Штаты дают сигналы о том, что они не участвовали и не принимали участие в этом», — заключил Маркелов.

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