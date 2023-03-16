Эксклюзив 16 марта 2023, 03:07 США дергают Россию за «ядерные усы», устраивая провокации с бесплитониками Военный эксперт Матвийчук: США провоцируют ВС России с помощью разведывательных дронов United States Air Force

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ВКС РФ зафиксировали полет американского беспилотника MQ-9 в направлении государственной границы. После этого дежурные силы вылетели на его перехват. Пентагон подтвердил, что дрон выполнял разведывательную функцию. Военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «360» отметил, что США запустили БПЛА специально. Они хотели проверить, какая реакция последует со стороны России.

Далее — прямая речь.

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Во всем виноват неумелый оператор

Я сегодня прочитал сводку Минобороны и заметки, которые пишут на эту тему иностранные СМИ. Вот что пишет Запад: «Мирный беспилотник подошел просто сфотографировать все, что творится в Крыму. И злые русские вдруг подняли несколько самолетов и непрофессионально начали угрожать вот этому раптору. И вдруг он падает и тонет. После этого русским передают, что такие действия недопустимы».

Теперь читаем, что сказал [официальный представитель Минобороны Игорь] Конашенков. Он заявил, что неопознанный летательный аппарат вошел в зону, обозначенную как зона повышенной опасности, и начал приближаться к государственной границе. Были подняты два скоростных истребителя, которые вошли в зону и увидели там американский БПЛА, который называют «Жнец». Он вел разведку в прилегающих акваториях России. После этого были приняты меры по недопущению его дальнейших действий. Там есть такой прием — ослепить оптические системы. Это все произошло, и вдруг дрон потерял управляемость и упал.

Скорее всего, на дальнем конце сидел непрофессиональный оператор. После того, как беспилотник набрал большую скорость, он прошел так минуту, а потом его просто начало уводить с маршрута. Этот путь нужно было просто подкорректировать, но оператор не справился с этой задачей. В итоге, этот «Жнец» упал в Черное море. Таким образом, несчастный случай произошел с беспилотником из-за неумелого управления со стороны американского оператора. Это техническая картина происшествия.

США хотят нанести вред России

Все эти системы США, НАТО, союзных государств ведут разведку сил и средств РФ с целью нанести максимальный ущерб через применение ВСУ. Украина получает датское оружие, которое позволит нанести удары по Севастополю. Это создает опасность для Военно-морского флота и национальной безопасности России.

США, понимая, что они входят в запретную зону, проверяли, как среагируют российские военные. Они среагировали правильно. Последние пять-шесть лет американцы не верят в решимость России. Также они стали заявлять, что Россия никогда не применит ядерное оружие. Но, не нужно дергать нас за «ядерные усы», ведь ответ может поступить мгновенно.

Действия российской авиации показали решимость ВМФ, сухопутных войск и военно-космических сил в том, что противник получит отпор в любом случае.