Мир 17 февраля 2023, 02:53 Спутники США могут стать целью России в космосе. К предупреждению об ответном ударе стоит отнестись серьезно Военный эксперт Кошкин: Россия может уничтожить группу спутников США в космосе Pxhere

Читать 360tv в

Россия может выбрать в качестве законной цели для ответного удара космические спутники США и их союзников, которые используются украинскими войсками, так как это нарушает договор о космосе. Кроме аппаратов гражданского назначения страны Запада задействовали в конфликте на Украине и военные спутники. Пентагон получает от них координаты перемещения российских войск и техники. Потом эти данные передают ВСУ. Возможности поражения целей в космосе Россия уже демонстрировала, поэтому ее предупреждение нужно рассматривать вполне серьезно.

Нарушение соглашений

О возможности поражения гражданских спутников стран Запада, которые используют украинские военные, предупредил замглавы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов. Он пояснил, что космические аппараты начали использовать в военных целях, что делает их владельцев опосредованными участниками конфликта.

«Такая „квазигражданская“ космическая инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — заявил Воронцов.

Pxhere

Дипломат добавил, что подобное использование гражданской инфраструктуры нарушает нормы международного договора о космосе, предусматривающие исключительно мирное применение таких аппаратов.

Представитель МИД не уточнил, о каких именно спутниках идет речь. Но, не исключено, что имелись в виду аппараты Starlink, принадлежащие компании SpaceX Илона Маска. Сам предприниматель неоднократно говорил, что украинские военные их используют только для связи, поэтому причиной эскалации конфликта они становиться не должны. Но его обманули.

В четверг, 9 февраля, стало известно, что компания закрыла доступ украинским военным к системе связи, так как ее стали использовать для управления ударными беспилотниками. Заявление о недопустимости такого поведения сделала президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

«Мы знаем, что военные используют спутники для связи, и это нормально. Но мы никогда не хотели, чтобы они использовали их в военных целях», — подчеркнула она.

Руководитель SpaceX добавила, что это полностью нарушило соглашение с украинскими властями, потому что изначально открытие широкополосной связи предназначалось для доступа к интернету.

Битва в космосе

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, эксперт Ассоциация военных политологов Андрей Кошкин в беседе с «360» напомнил о недавнем выступлении главы Минобороны Сергея Шойгу. Тот говорил о существовании большой группировки спутников в том числе и гражданских, которые работают на передачу разведывательным органам и ВСУ данных для нанесения ударов. Аппараты выявляют цели и фиксируют их координаты. Также министр заявлял, что порядка 150 человек из штабов НАТО находятся в структурах ВСУ.

«То есть мы видим плотное взаимодействие с США, а это крупная орбитальная группировка, которая проводит прежде всего разведку. Естественно, что они передают ВСУ то, что считают нужным», — отметил собеседник «360».

Он также пояснил, что российские возможности в этой сфере довольно большие. Кошкин напомнил, что когда российская сторона сняла с орбиты ракетой свой спутник «Целина — Д», это вызвало шок у США, потому что на такой орбите еще никто не пытался это сделать, а Россия сделала.

«На низкой опорной орбите группу спутников мы в состоянии и уничтожить и разогнать», — заметил военный эксперт.

По его мнению, если начнутся военные действия в космосе, то это вызовет ответную реакцию и выяснение отношений.

«Там единственное, что помимо спутников Пентагона есть те, что принадлежат частным компаниям. Вот этот момент для международного права, тем более космического, будет весьма сложным», — объяснил Кошкин.

Он подчеркнул, что лучше решить на земле все вопросы, связанные с поставками вооружения.

«В космосе есть определенные обязательства, которые взяла на себя Россия, которые мы чтим, мы их выполняем. Слово нашего президента — это закон», — заключил собеседник «360».