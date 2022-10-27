Спутники Илона Маска пообещали сбить: для России это не составит труда | 360°

Мир 27 октября 2022, 19:23 Спутники Илона Маска могут уничтожить. Однако слежка за Россией не прекратится Военный обозреватель Литовкин: сбить спутники Илона Маска для России не составит труда Публичное достояние

Читать 360tv в

Россия пригрозила уничтожать американские коммерческие спутники, если их будут использовать для помощи украинской армии в зоне спецоперации. В первую очередь это предупреждение адресовано миллиардеру Илону Маску — именно его системы Starlink обеспечивают связь частей ВСУ и передают им разведданные, собранные другими шпионами. Кстати, стучать американцам могут даже гаджеты россиян, причем без ведома владельцев.

Лжекоммерческие спутники будут сбивать

Реклама

Заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов заявил, что американские коммерческие спутники могут стать законными целями для военных, если они будут задействованы в зоне конфликта на Украине.

Реклама

Дипломат отметил, что использование «квазигражданской инфраструктуры» подвергнет неоправданным рискам не только мирную космическую деятельность, но и многочисленные социально-экономические процессы на земле. Ранее Москва предложила провести переговоры о предотвращении гонки вооружений в космосе.

В качестве основы для разработки сдерживающего механизма в ООН предложили российско-китайский проект Договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве и применения силы отношении космических объектов. Однако инициативу поддержали лишь Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия.

YouTube

Предупреждение Маску

Полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с «360» отметил, что Соединенные Штаты давно используют мирные космические технологии в военных целях. Яркий пример — та самая глобальная спутниковая система компании SpaceX Илона Маска, которая обеспечивает ВСУ высокоскоростной широкополосный спутниковый доступ в интернет.

Starlink работают на Украину. Они позволяют установить надежную связь между командованиями подразделений украинских Вооруженных сил, которые находятся на поле боя. Они передают координаты целей. Так что слова Воронцова — предупреждение в первую очередь хозяину SpaceX Илону Маску Виктор Литовкин полковник в отставке, военный обозреватель ТАСС.

По словам Литовкина, уничтожить спутники не так уж трудно: можно использовать ракетные комплексы С-500, системы радиоэлектронной борьбы и лучевое оружие. При этом Россия никогда не участвовала и не будет участвовать в космической гонке вооружений, а лишь пополняла свой арсенал с учетом необходимости.

«Если России все же придется нанести удары, не думаю, что это приведет к открытой войне с США и странами НАТО. Ведь официально это не государственные, не военные, а коммерческие спутники. Тем более что американцы прислушаются к предупреждению лишь после того, как мы перейдем от слов к делу», — сказал военный обозреватель.

Комплекс радиоэлектронной разведки «Москва-1» / Викимедиа

Красные линии стали плавающими

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин озвучил противоположное мнение: он считает, что космическая гонка вооружений не прекращалась никогда. В тех же Соединенных Штатах Америки это легко подтверждают цифры — расходы на вооружение там не снижались.

При этом трудно сказать, как именно отреагируют на Западе, если Россия реализует свою угрозу и уничтожит коммерческие спутники, которые работают на украинскую сторону. Современная политическая арена быстро меняет правила игры.

Это сложный вопрос: красные линии в последнее время стали какими-то плавающими и с той, и с другой стороны, поэтому нельзя определенно сказать, будет ли casus belli формальным поводом для объявления войны, или нет. Кстати, бывает, что спутники выходят из строя сами по себе и еще нужно доказать, что их кто-то сбил Владимир Жарихин заместитель директора Института стран СНГ.

Гаджеты на службе врагов

Разумеется, следят за российско-украинским конфликтом не только мирные, но и откровенно военные наблюдатели, которые оснащены оптико-электронной аппаратурой для передачи изображений в ультравысоком разрешении. В их числе американские военные спутники KeyHole, рассказал Life военный эксперт Алексей Леонков.

Диаметр главного зеркала объектива KeyHole11 такой же, как у телескопа Hubble, что позволяет делать детальные снимки всего происходящего в зоне СВО — и не только там. Данные обновляются каждые 15-30 минут и передаются в американские центры обработки информации и штабы НАТО.

Очень помогают неприятелю и мобильные устройства — планшеты и смартфоны, причем даже выключенные. Геолокацию и любую информацию из них легко выуживает натовская глобальная система радиоэлектронной разведки Echelon. Поэтому важно, чтобы ни у волонтеров, ни у военных гаджетов не было.

Обтекатель ECHELON / Викимедиа

После расшифровки данные отправляют с помощью спутниковой системы Starlink в штаб Вооруженных сил Украины. Таким образом ВСУ получают довольно актуальную информацию о расположении российских войск, их количестве и координаты возможных целей для успешных атак.