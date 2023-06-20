Эксклюзив 20 июня 2023, 13:04 Спонсоры терроризма решили сыграть ва-банк, но просчитались Политолог Ярошенко: очередной транш для Киева — повод признать ЕС спонсором терроризма РИА «Новости»

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Глобалистские политические элиты Евросоюза играют ва-банк, продолжая оказывать помощь властями Украины. Они делают ставку на успех контрнаступления ВСУ, полагая, что все их вливания окупятся. При этом в расчет совершенно не берется то, что простые европейцы уже устали от того, что до качества их жизни дела никому нет, а в ЕС нарастает кризис, отметил в беседе с «360» политолог Алексей Ярошенко.

О планах ЕС предоставить Украине 50 миллиардов евро сообщил Bloomberg. По информации источников агентства, эти средства планируется пустить на неотложное восстановление, выплаты пенсий и зарплат.

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По мнению Ярошенко, очередной транш Европы киевскому режиму представляет повод признать ЕС спонсором терроризма на международном уровне.

«И мы к этому идем — к признанию киевского режима террористическим, а тех, кто давал ему деньги, — спонсорами терроризма. И международное сообщество должно соответствующий приговор в отношении этих стран вынести», — подчеркнул он.

Ярошенко обратил внимание, что помощь Украине предоставляют в условиях провала контрнаступления, нарастающего кризиса в самой Европе. Об этом говорят, в частности, представители партии «Альтернатива для Германии» и остальные евроскептики.

А европейская элита, глобалистски ориентированная, занимается не национальными вопросами, а помощью Украине. Это усиливает дезинтеграцию внутри ЕС. Brexit, в частности, был торжеством евроскептиков. Но просто британцы успели сбежать с тонущего корабля. А сейчас элиты во многих странах — членах ЕС хотят того же сценария Алексей Ярошенко политолог

Таким образом, по оценке Ярошенко, сегодня можно говорить о растущей дезинтеграции и противостоянии между национально ориентированными и глобалистскими элитами в ЕС. И, наконец, третий важный момент, на который обратил внимание эксперт — снижение уровня доверия к действующей власти в европейских странах, которые выступают за помощь Украине.

«Альтернативные политические силы в Германии, Франции и ряде других европейских стран видят некий геополитический авантюризм вместо решения реальных проблем, как и рядовые избиратели. И по мере того, как помощь Украине будет нарастать или пролонгироваться, их число будет нарастать, а недовольство усиливаться», — заключил он.