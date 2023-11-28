Эксклюзив 28 ноября 2023, 13:25 Спланированная политика США. Политолог — о возможной военной эскалации между КНР и Тайванем Политолог Мезюхо: КНР может начать спецоперацию по Тайваню DanitaDelimont.com/globallookpress

Читать 360tv в

Официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что признание независимости региона приведет к войне. Китай устами ответственного чиновника в очередной раз предупредил США о недопустимости военной эскалации на Тайване, рассказал «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

США выгоден конфликт КНР и Тайваня

По словам эксперта, Китай никогда не согласится с независимостью Тайваня. Учитывая рост влияния и мощи армии КНР, государство готово к тому, чтобы военным путем восстановить свою территориальную целостность, несмотря на то что представители китайского МИД постоянно говорят о дипломатических способах восстановления суверенитета на Тайване.

Реклама

Для США потенциальное напряжение на острове может служить способом экономического ослабления КНР. Американцы переживают из-за того, что они перестают быть экономикой номер один и уступают первенство Китаю. Возможно, уже даже сегодня экономика КНР является первой на планете, заявил специалист.

Поэтому США потенциально могут пойти на то, чтобы конфликт между Китаем и Тайванем вновь приобрел военный характер. Иван Мезюхо политолог

Спланированная политика

Тайвань без внешней помощи не решится на какие-либо действия, но если в регионе появятся гарантии постоянной военной поддержки, то «горячие головы» могут пойти на обострение с КНР. Цель таких шагов — принудить Китай признать независимость Тайваня.

«На сегодняшний день этот сценарий, может быть, и кажется несколько фантастическим, но с другой стороны — тогда для чего американские политики не самого низкого эшелона постоянно осуществляют визиты в Тайвань, несмотря на то что США официально признают политику одного Китая? Тогда для чего в палате представителей конгресса США конгрессмены постоянно говорят о необходимости выделения военной помощи Тайваню?» — подчеркнул Мезюхо.

Он добавил, что это не «разговоры ради разговора». Речь идет о спланированной политике США, исходя из которой Тайвань никогда не должен вернуться в лоно КНР.

РИА «Новости»

Тайваньская спецоперация

Кроме Соединенных Штатов, ни одно из государств не включится в потенциальную военную эскалацию между Тайванем и Китаем, считает политолог. Экономические взаимоотношения КНР со странами Запада, партнерами США, уже настолько сильно интегрированы, что эти связи и контакты влияют на экономику стран: той же Канады, Австралии, Японии и далее по списку, не говоря уже о государствах Европейского союза.

«Я вообще теоретически не исключаю, что в какой-то момент Китайская Народная Республика, если почувствует, что у нее уже достаточно сил и средств, и дипломатического, и военного ресурса, если все эти факторы сойдутся воедино, то КНР сможет пойти на свою специальную военную операцию по Тайваню. На мой взгляд, общество в КНР к этому готово», — заключил эксперт.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин обратился к президенту США Джо Байдену с требованием прекратить поставлять оружие на Тайвань. Он указал на важность тайваньского вопроса для отношений двух стран.