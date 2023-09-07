Эксклюзив 07 сентября 2023, 13:48 «Спасибо Байдену». Президента США обвинили в разжигании украинского конфликта Политтехнолог Маркелов: Трампу нужно показать виновность Байдена в СВО Министерство оборона Украины

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Россия не начала бы спецоперацию на Украине, если бы в Соединенных Штатах не были «фальсифицированы выборы». Политический советник, гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» Сергей Маркелов объяснил «360» позицию Трампа.

Сейчас в США идет предвыборная кампания, основным вопросом которой является потенциал кандидатов в президенты и их отношение к украинскому конфликту. Отсюда вытекают два противоположных мнения. Команда демократов во главе с Байденом продвигает неизбежность конфликта, а республиканец Трамп описывает ситуацию с той позиции, что именно американский лидер виноват в начале СВО, отметил Маркелов.

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«В данном случае мы с вами имеем реплику Трампа по поводу того, что именно команда во главе с Байденом фальсифицировала выборы, на которых Трамп проиграл. Дальше Трамп делает вывод, что команда Байдена не чувствует всякие политические фальсификации, и он по сути своим заявлением упаковывает это все в единообразный тезис под названием „они сфальсифицировали свою победу, они точно также <…> втянули Украину в этот конфликт с Россией“», — объяснил политтехнолог.

Идея Трампа заключается в том, чтобы со всех сторон показать виновность Байдена в украинском конфликте, в который вовлечен весь мир, отметил эксперт.

«Так сказать, в кавычках спасибо Байдену. Более того, Трамп доказывает такой простой логикой, что у команды Байдена нет никаких красных флажков в рамках политических спекуляций и политической коррупции», — подытожил Маркелов.

Американские демократы ранее назвали причину для отстранения Трампа от участия в выборах в 2024 году. Речь идет о штурме Капитолия в начале января 2021 года, заявил сенатор от Демократической партии Тим Кейн.