Эксклюзив 27 июля 2023, 11:32 Спасение Нигера — в руках африканцев. Россия оценит рентабельность, прежде чем вкладываться в страну Политолог Ярошенко заявил, что России может быть невыгодно останавливать мятеж в Нигере Unsplash

Читать 360tv в

Для бедных африканских государств, таких как Нигер, военные перевороты стали обыденным делом. Стабилизацией ситуации предстоит заняться местным властям, потому что интересы России в этой стране ограничены, заявил «360» политолог Алексей Ярошенко.

Обыкновенный переворот

Нигер, по его словам, — одно из самых бедных в мире государств. Наибольшую его часть заняла пустыня. Алексей Ярошенко сказал, что военные перевороты характерны для таких стран, и ничего удивительного в самом факте переворота нет.

Реклама

«Абсолютно характерно для таких государств, африканских, такие военные перевороты. Они происходят на каждом шагу, поэтому удивляться здесь нечему, — сказал политолог.

Важно и то, что несмотря на бедность, в Нигере, как и в остальной Африке, есть полезные ископаемые, а именно газ и уран. Российский «Газпром» разрабатывал там месторождения.

Бедная страна

Нет оснований утверждать, что к власти придут пророссийские силы, предупредил Алексей Ярошенко. Он объяснил, что они условно и так являлись таковыми. Положение диктовало руководству любой очень бедной страны лавировать между большими державами в поисках того, кто и чем поможет.

«Это не тот геополитический союзник, в услугах, партнерстве или сотрудничестве с которым мы очень сильно нуждаемся. Страна бедная, большая часть пустыни. Понятно, что ни о каком развитии там говорить не приходится», — объяснил политолог.

Прежде чем вкладываться в инфраструктуру, строительство плотин, разработку месторождений Алексей Ярошенко посоветовал оценить рентабельность. Спасением страны, по его мнению, предстоит заняться самим африканцам.