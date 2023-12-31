31 декабря 2023, 10:54
Совбез ООН: Небензя говорил с пустотой
Корреспондент «360» Кононова: Небензя словно говорил с пустотой в СБ ООН
Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Корреспондент «360» Елена Кононова посмотрела трансляцию и рассказала, как это было.
Далее — ее прямая речь.
В Нью-Йорке четыре часа дня.В зале заседаний немноголюдно. На пустых стульях пальто и куртки. Очевидно, представители стран решили не сдавать верхнюю одежду в гардероб, чтобы побыстрее покинуть здание по окончании. В Нью-Йорке предпраздничная суета. Еще не все сувениры куплены, не все коктейли выпиты. Я смотрю трансляцию Совбеза в прямом эфире. Мне кажется, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорит с пустотой. С роботами, которых нейросеть наделяет голосом. «Мы начали спецоперацию, чтобы остановить то, что киевский режим делал в Донбассе», — Небензя в сотый раз приводит публике очевидные факты. «Россия должна измерять цену этого конфликта для самой себя», — говорит представитель Франции. Этот человек с растрепанной прической и легким загаром сказал, что если бы не Россия, то не нужно было бы Совбезу «собираться здесь после обеда». И вообще, мол, для России созыв Совета нужен только для того, чтобы ответить на предыдущий, который был по заказу Украины. То есть не потому что погибли и пострадали люди. А просто в отместку. Все ясно, спасибо, что объяснили.
РИА «Новости»
«Усилия по обороне»
На представителе Японии голубой галстук, который затянут так сильно, что, кажется, вот-вот его обладателю не хватит воздуха.«Япония продолжит поддерживать Украину». Слово доходит до представителя США. Он читает по бумажке, старательно водит по прочитанным строчкам карандашом.«Российская делегация должна призвать свою столицу к действиям, а не этот совет». Американец говорит: пока этого не случится, США будут продолжать поддерживать Украину в «ее усилиях по обороне». Накрыть многолюдную площадь мирного города кассетными снарядами — это, по мнению, представителя США, усилия по обороне. Вот как. Ну, а потом он поблагодарил представителя Эквадора за успешное председательство. Так в бумагах, наверное, было написано. На абзацы не разделили. Он и поблагодарил сразу, не делая пауз. Представителя Чехии не было. От участия отказался. Причина не названа. Чешские Vampire, поставленные Украине, в субботу убивали людей в Белгороде. А у представителя страны, наверное, выходной.
Не опуская глаз
Зато был представитель Украины. Говорил, что России надо готовиться к ответственности и компенсациям. Больше об этом, а не о теракте в Белгороде.
Небензя складывает все листы с тезисами в квадрат. Он говорит, ни на секунду не опуская глаз.О том, что Россия не выбирает мирных граждан в качестве цели, как делает Украина. Он просит посмотреть на сообщения в украинских соцсетях, почитать, сколько злорадства идет от укронацистов по поводу гибели жителей Белгорода. «Вы даже не догадываетесь, как людям в России и на Украине, тем людям, которые не поддерживают киевский режим, отвратительно слушать ваши лживые и циничные речи. Стыдно, господа!» Небензя резко отворачивает от себя микрофон. Со стороны кажется, что он единственный живой человек в музее восковых кукол. Слово берет Хосе де ла Гаска — представитель Эквадора, председатель Совбеза ООН в декабре. «Желаю вам счастливого 2024 года! Заседание закрывается!» Он мимолетно улыбается. Камера в зале еще несколько минут транслирует миру происходящее в зале заседаний. Раздается чей-то смех. Все спешно собираются. С картины на стене на собравшихся смотрит феникс — символ мира, возрождающегося после войны. Нью-Йорк готовится к Новому году. В Белгороде собирают с асфальта стеклянную крошку, перемешанную с человеческой кровью. Нет никаких слов, чтобы утешить это горе.
США
Нью-Йорк
Япония
Россия
Украина
ООН
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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