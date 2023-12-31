Эксклюзив

31 декабря 2023, 10:54

Совбез ООН: Небензя говорил с пустотой

Корреспондент «360» Кононова: Небензя словно говорил с пустотой в СБ ООН

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Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Корреспондент «360» Елена Кононова посмотрела трансляцию и рассказала, как это было.

Далее — ее прямая речь.

В Нью-Йорке четыре часа дня.

В зале заседаний немноголюдно. На пустых стульях пальто и куртки. Очевидно, представители стран решили не сдавать верхнюю одежду в гардероб, чтобы побыстрее покинуть здание по окончании.

В Нью-Йорке предпраздничная суета. Еще не все сувениры куплены, не все коктейли выпиты.

Я смотрю трансляцию Совбеза в прямом эфире. Мне кажется, что постоянный представитель России при ООН Василий Небензя говорит с пустотой. С роботами, которых нейросеть наделяет голосом.

«Мы начали спецоперацию, чтобы остановить то, что киевский режим делал в Донбассе», — Небензя в сотый раз приводит публике очевидные факты.

«Россия должна измерять цену этого конфликта для самой себя», — говорит представитель Франции.

Этот человек с растрепанной прической и легким загаром сказал, что если бы не Россия, то не нужно было бы Совбезу «собираться здесь после обеда».

И вообще, мол, для России созыв Совета нужен только для того, чтобы ответить на предыдущий, который был по заказу Украины. То есть не потому что погибли и пострадали люди. А просто в отместку.

Все ясно, спасибо, что объяснили.

РИА «Новости»

«Усилия по обороне»

На представителе Японии голубой галстук, который затянут так сильно, что, кажется, вот-вот его обладателю не хватит воздуха.

«Япония продолжит поддерживать Украину».

Слово доходит до представителя США.

Он читает по бумажке, старательно водит по прочитанным строчкам карандашом.

«Российская делегация должна призвать свою столицу к действиям, а не этот совет».

Американец говорит: пока этого не случится, США будут продолжать поддерживать Украину в «ее усилиях по обороне».

Накрыть многолюдную площадь мирного города кассетными снарядами — это, по мнению, представителя США, усилия по обороне. Вот как.

Ну, а потом он поблагодарил представителя Эквадора за успешное председательство. Так в бумагах, наверное, было написано. На абзацы не разделили. Он и поблагодарил сразу, не делая пауз.

Представителя Чехии не было. От участия отказался. Причина не названа. Чешские Vampire, поставленные Украине, в субботу убивали людей в Белгороде. А у представителя страны, наверное, выходной.

Не опуская глаз

Зато был представитель Украины. Говорил, что России надо готовиться к ответственности и компенсациям. Больше об этом, а не о теракте в Белгороде.

Небензя складывает все листы с тезисами в квадрат. Он говорит, ни на секунду не опуская глаз.

О том, что Россия не выбирает мирных граждан в качестве цели, как делает Украина. Он просит посмотреть на сообщения в украинских соцсетях, почитать, сколько злорадства идет от укронацистов по поводу гибели жителей Белгорода.

«Вы даже не догадываетесь, как людям в России и на Украине, тем людям, которые не поддерживают киевский режим, отвратительно слушать ваши лживые и циничные речи. Стыдно, господа!»

Небензя резко отворачивает от себя микрофон. Со стороны кажется, что он единственный живой человек в музее восковых кукол.

Слово берет Хосе де ла Гаска — представитель Эквадора, председатель Совбеза ООН в декабре.

«Желаю вам счастливого 2024 года! Заседание закрывается!»

Он мимолетно улыбается. Камера в зале еще несколько минут транслирует миру происходящее в зале заседаний. Раздается чей-то смех. Все спешно собираются. С картины на стене на собравшихся смотрит феникс — символ мира, возрождающегося после войны.

Нью-Йорк готовится к Новому году.

В Белгороде собирают с асфальта стеклянную крошку, перемешанную с человеческой кровью. Нет никаких слов, чтобы утешить это горе.

США

Нью-Йорк

Япония

Россия

Украина

ООН

Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ

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