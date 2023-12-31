Эксклюзив 31 декабря 2023, 10:54 Совбез ООН: Небензя говорил с пустотой Корреспондент «360» Кононова: Небензя словно говорил с пустотой в СБ ООН Телеканал «360»

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Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Корреспондент «360» Елена Кононова посмотрела трансляцию и рассказала, как это было.

Далее — ее прямая речь.

В Нью-Йорке четыре часа дня.

РИА «Новости»

«Усилия по обороне»

На представителе Японии голубой галстук, который затянут так сильно, что, кажется, вот-вот его обладателю не хватит воздуха.

Не опуская глаз

Зато был представитель Украины. Говорил, что России надо готовиться к ответственности и компенсациям. Больше об этом, а не о теракте в Белгороде.

Небензя складывает все листы с тезисами в квадрат. Он говорит, ни на секунду не опуская глаз.